O ícone do Chicago Bears, Steve McMichael, foi levado às pressas para o hospital apenas uma semana após a introdução no Hall da Fama

Fvermes NFL jogador e campeão do Super Bowl Steve McMichael foi levado para a unidade de terapia intensiva no hospital na quinta-feira depois de passar mal, disse sua família em um comunicado.

O Ursos de Chicago Legend foi levado ao Hospital Silver Cross, fora de Chicago, porque estava com febre e foi diagnosticado com uma infecção do trato urinário, de acordo com o ABC 7 em Chicago.

McMichael foi diagnosticado com ELA em 2021 e sofreu uma série de problemas de saúde nos últimos anos, tendo sido hospitalizado anteriormente com sepse e pneumonia no verão passado.

Sua família atualizou seu estado e confirmou que ele havia sido internado na UTI, pedindo orações aos fãs que enviavam mensagens para eles.

“Steve está lutando contra uma infecção do trato urinário”, escreveu sua família na quinta-feira. “Ele está tomando três antibióticos e está sendo internado na UTI esta noite. Orações contínuas são apreciadas por Stevea rápida recuperação. Obrigado!”

O jogador de 66 anos é amplamente reconhecido como um dos melhores atacantes defensivos de sua geração, passando 13 de suas 15 temporadas na NFL com o Ursos e Green Bay Packers.

Ele desempenhou um papel fundamental na alardeada defesa de 1985, acumulando oito sacks e 44 tackles a caminho da vitória. Chicagoé o primeiro e único Super Bowl.

Depois que sua carreira de jogador terminou, McMichael decidiu entrar no wrestling profissional e participou da Wrestlemania de 1995 com a WWF – hoje conhecida como WWE.

Sua maior honra

McMichaelA mais recente batalha pela saúde de Chicago ocorre apenas uma semana depois que o grande jogador de Chicago foi eleito para o Hall da Fama do Futebol Profissional.

Cercado pela família e ex- Ursos companheiros de equipe, McMichael soube de sua inclusão na turma deste ano enquanto estava em sua casa nos arredores de Chicago.

“Eu sei que isso significa muito para Steve e sua família e tenho certeza de que todos Ursos torcedores e seus companheiros de equipe”, ex- Urso Gary Fencik disse, de acordo com o site da equipe.