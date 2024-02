O inferno começa no WrestleMania XL Kickoff quando The Rock dá um tapa em Cody Rhodes

Edesde então Batalha Real algumas semanas atrás, WWE os fãs ficaram se perguntando para que serviria o evento principal WrestleMania XL seria e quem estaria nele.

A rocha voltar ao grupo no início do ano confundiu tudo, deixando Reinados Romanos e Cody Rodes entrelaçados. Mas no WrestleMania XL Kickoff na quinta-feira, tudo veio à tona.

The Rock dá um tapa em Cody Rhodes enquanto defendia Roman Reigns

Tudo começou quando Rhodes afirmou que os ancestrais de Reigns e Rock “ficariam envergonhados” deles. The Rock interveio, irritado, e começou a dar um tapa em Rhodes após uma breve réplica.

Isso aconteceu logo depois Rhodes escolheu Roman para desafiá-lo pelo cinturão no maior evento de luta livre do ano. O diretor de conteúdo Triple H confirmou a luta após o evento.

Depois que tudo esfriou, enquanto Triplo H estava dando uma entrevista nos bastidores, The Rock e Roman Reigns passaram. A rocha interrompeu a entrevista e contou como se sentia.

Está tudo se preparando para os próximos dois meses explosivos que antecedem a WrestleMania. Os fãs de luta livre têm muito o que esperar no futuro próximo.