O interesse dos Eagles em Bill Belichick continua apesar da retenção de Sirianni

Tos rumores em torno de uma conexão potencial entre Bill Belichick e a Filadélfia Eagles continuar a persistir apesar da decisão da equipe de seguir em frente com o técnico principal Nick Sirianni. Após uma decepcionante saída dos playoffs na primeira rodada e uma série de mudanças de coordenador, a especulação ligando os Eagles ao lendário técnico dos Patriots permanece forte à medida que o Senior Bowl se aproxima.

RELACIONADO:

Greg Bedard, do Boston Sports Journal, discutiu o burburinho contínuo durante uma aparição no “Felger & Mazz” no 98.5 The Sports Hub, afirmando que os Eagles demonstraram interesse em Belichick se as coisas não dessem certo com Sirianni. Ele mencionou: “Os Eagles estavam muito interessados ​​em Belichick se as coisas não dessem certo com Nick Sirianni, e eles poderiam estar na frente da fila se as coisas voltassem mal para ele no próximo ano.”

Quando foi apontado que as coisas não funcionaram para Sírios na recente derrota nos playoffs para Baía de TampaBedard fez uma comparação com a situação do ex-técnico dos Eagles Douglas Pedersonque acabou sendo dispensado após não atender a certas expectativas.

“Semelhante a Doug Pederson, eles queriam que Doug Pederson fizesse certas coisas, demitisse certas pessoas, e ele não faria isso, então foi demitido. Aparentemente, Nick Sirianni era receptivo a todas essas coisas, então eles decidiram por mais um ano que eles vão mantê-lo.”

Águias perderam dois coordenadores

A recente revisão técnica dos Eagles resultou na demissão do coordenador ofensivo Brian Johnson e coordenador defensivo Sean Desaicom Kellen Moore e Vic Fangio assumindo suas respectivas funções. Bedard até sugeriu que os Eagles podem ter sido um dos times que procuraram Belichick antes de sua saída dos Patriots.

Apesar de ligações anteriores com os Falcons onde foi considerado para a vaga de treinador principal Belichick no final das contas não conseguiu a posição. Agora há especulações sobre se Belichick fará uma pausa no cargo de treinador em 2024 e, potencialmente, fará a transição para a televisão.

Os rumores em andamento e movimentos potenciais envolvendo Belichick certamente chamaram a atenção dos escritórios da NFL, enquanto esperam para ver o que o futuro reserva para o conceituado treinador.