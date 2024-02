O jogador de futebol universitário Bryce Stanfield morre após desmaiar repentinamente durante um treino de equipe

Bryce Stanfieldfinal defensivo e tackle para a Universidade Furmaninfelizmente, morreu esta sexta-feira após ter tido uma emergência médica durante um treino da equipapassando os últimos dois dias em aparelhos de suporte vital em um hospital local, de acordo com o The New York Post. Ele tinha 21 anos.

De acordo com o relatório, Stanfield desmaiou repentinamente em campo durante um treino no Paladin Stadium em Greenville, Carolina do Sul. Antes do treino, Stanfield estava lidando com um problema nas costas e estava fazendo reabilitação para consertar a lesão.

Foi uma morte repentina

No entanto, a comissão técnica não sabia se Stanfield estava lidando com outra condição médica que contribuiu para seu falecimento, pois aconteceu repentinamente em campo sem aviso prévio, levando à infeliz morte do jovem atleta.

A presidente da Furman University, Elizabeth Davis, divulgou um comunicado lamentando a morte do jovem tackle e oferecendo suas condolências à família Stanfield nestes tempos difíceis.

A universidade estende suas mais sinceras condolências à família e amigos de Bryce neste momento de profunda perda. Toda a comunidade Furman é profundamente afetada em momentos como este, e é importante que ofereçamos apoio uns aos outros e busquemos ajuda se precisarmos. Elizabeth Davis, presidente da Universidade Furman

Na temporada de 2023, ele disputou e registrou 13 tackles e 2 1/2 sacks, ajudando os Paladins a vencer a Conferência Sul.