O jogador Lionel Messi sofreu uma lasca enquanto lesionado zomba de si mesmo: “Sim, eu era o cone no chão”

Lago Salgado Real não começou da melhor forma para o seu Temporada regular da MLS de 2024. Eles perderam 2 a 0 para o Inter Miami enquanto desperdiçava várias chances.

E para lateral-esquerdo Andrew Brody, um meme nasceu às suas custas. O zagueiro caiu lesionado no meio de uma jogada na parte superior da área e Lionel Messi aproveitou por driblar perto dele, passar a bola por cima dele e chutar para o gol.

O chip de Lionel Messi sobre o zagueiro lesionado deixou seus companheiros do Inter Miami incrédulos

Andrew Brody se autodenomina ‘cone’ depois que jogo de Messi se torna viral

O tiro foi bloqueado, poupando Brody da verdadeira miséria. Ainda assim, é uma memória que ele guardará para sempre e ele sabe disso. Na sexta-feira, Brody postou em seu story no Instagram respondendo a uma foto da peça: “Para quem pergunta, sim, eu era o cone no chão ali“.

Assista com o MLS Season Pass na Apple TV

Além disso, Brody também compartilhou um carrossel de fotos em seu feed do Instagram e a quarta foi dele no chão com Messi levantando a bola por cima dele.

Brody parece entender que fez parte da grandeza esportiva apenas por dividir o campo com Messi. Felizmente, Brody conseguiu terminar o jogo e poderá contar aos netos sobre o momento no futuro.

Enquanto Brody se recupera física e mentalmente, o Real Salt Lake tentará voltar aos trilhos com outro jogo de estrada, contra Cidade de São Luís SC. Messi e Miami vão à Califórnia para enfrentar o Galáxia de Los Angeles.