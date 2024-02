O juiz Mathis diz que as brigas do ‘Club Shay Shay’ são embaraçosas para a comunidade negra

Kat Williams dar Mo’Nique compartilhar sua “verdade” no “Club Shay Shay” foi a pior jogada possível para a comunidade negra … pelo menos em Em Juiz Matemática ‘ olhos.

O homem foi pago para avaliar honestamente situações difíceis – legais, éticas e outras – e, de acordo com Hizzoner, ele considera que toda essa difamação é uma droga. Na sexta-feira, Mathis realizou uma audiência em sua página do IG e pediu o fim dos recentes mísseis lançados aos olhos do público entre os artistas negros.