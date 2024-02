O julgamento de homicídio culposo de Hannah Gutierrez-Reed começa com declarações de abertura

Hannah Gutierrez-Reed O julgamento por homicídio culposo começou quinta-feira, e tanto a acusação como a defesa revelaram as suas mãos para a batalha judicial… com a acusação a atribuir a culpa diretamente ao HGR enquanto a defesa aponta para um fracasso institucional mais amplo.

O armeiro “Rust” – que foi acusado de homicídio involuntário no morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins – compareceu a um tribunal do Novo México, e as declarações iniciais ocorreram não muito tempo atrás.

Hannah não seguir os protocolos era comum no set, de acordo com a promotoria, que afirma que fornecerá várias testemunhas que testemunharão sobre o não desempenho adequado de Guiterrez-Reed em suas funções.

Alec Baldwin também foi mencionado… com as camadas de Hannah dizendo que ele violou a regra mais básica de segurança com armas – não aponte uma arma para alguém, a menos que queira atirar nele. Dizem que ele colocou o dedo no gatilho ou puxou-o… mas de qualquer forma, não foi culpa de Hannah.