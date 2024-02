O locutor da NFL Joe Buck faz uma previsão sinistra do Super Bowl: não vai ficar em Las Vegas

Óne das vozes mais reconhecidas de NFLO programa ‘Monday Night Football’ sugeriu que poderia haver um escândalo emergindo do Super Bowl, e insistiu que não tem interesse em assistir ao jogo em Las Vegas. Os atuais campeões Chefes de Kansas City assumir o São Francisco 49ers em fevereiro no Allegiant Stadium, mas ESPN’s Joe Buck acho que não será uma experiência agradável.

O nativo de St. Louis não comentou o confronto entre Patrick Mahomes e Brock Purdymas sim focado no maior jogo do ano no esporte americano.

Buck, uma voz experiente por trás do microfone da ESPN, disse que “não tinha vontade” de assistir ao jogo devido à natureza agitada de Las Vegas e seu cenário festivo.

“É muita logística. É muito congestionamento”, disse ele ao ‘The Opening Drive’ na 101 ESPN.

“Eu não sou assim. Não estou procurando a festa do Maxim e sair a noite toda. Simplesmente não é minha praia, e então você combina isso com Vegas.”

Ele também previu que poderia haver um escândalo emergindo do pós-Super Bowl comemorações e acrescentou que, a menos que a velha velhice de “o que acontece em Vegas, fique em Vegas”, a história vazará e terá consequências desastrosas.

“Haverá alguma história. Haverá algo que acontecerá porque é Vegas e não permanecerá em Vegas”, acrescentou Buck.

“Vai ser algo grande que vai acontecer. Não sei o que é. Não tenho ideia. Só acho que vai ser uma bagunça na minha mente.”

Nenhum sinal de problema ainda

Até aqui, bodeOs receios e as previsões ameaçadoras podem muito bem ter sido mal orientados, uma vez que não houve sinais de problemas nos primeiros dias do Super Bowl semana.

O evento Noite de Abertura, onde os jogadores respondem a perguntas da mídia, foi considerado um sucesso geral.

Travis Kelce falou longamente sobre sua vida pessoal e relacionamento com Taylor Swift, além de assuntos em campo, antes do pontapé inicial de domingo. De forma similar, Patrick Mahomes tem estado confiante em suas afirmações de que pode guiar os Chiefs para um terceiro Super Bowl.

“Você não considera isso garantido”, disse Mahomes, 28 anos, depois de vencer o Corvos de Baltimore. “Você nunca sabe quantos vai conseguir, ou se vai conseguir algum. É realmente especial, mas o trabalho não está concluído. Nosso trabalho agora é tentar conseguir aquele anel.”