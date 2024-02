O Manchester United continua sua ascensão com grande vitória em Villa Park

Manchester United deu um grande passo para garantir o futebol europeu na próxima temporada, pois Vencedor de Scott McTominay aos 86 minutos deu-lhes uma vitória por 2-1 sobre Vila Aston apenas na segunda derrota em casa em toda a temporada.

O meio-campista escocês mostrou muita vontade de intimidar o zagueiro para cabecear da pequena área, após bom trabalho de ambos Diogo Dalot e Kobe Mainoopor seu sétimo gol na temporada no campeonato.

Restaurou a liderança do United que inicialmente lhe foi dada pelo Hojlund, que marcou em seu quinto jogo consecutivo na Premier League, ao reagir rapidamente à segunda bola na área para se posicionar entre Emi Martinez pernas após 17 minutos.

André Onan foi chamado a fazer grandes defesas como Homens de Erik Ten Hag O objetivo era aliviar a pressão durante toda a disputa, já que Villa acordou depois de perder um gol e rapidamente assumiu o controle da disputa.

Mas ele e sua defesa foram finalmente violados faltando pouco mais de 20 minutos para o fim. Luís empatou após péssima defesa do United. A defesa teve que lidar com um escanteio, mas não conseguiu afastar a bola e quando o segundo cruzamento entrou, Luiz estava presente de perto para transformá-lo no canto superior direito do gol.

Sub de Ten Hag funciona

Villa continuou criando chances e o técnico holandês do United percebeu que tinha algo a fazer se quisesse garantir pelo menos um ponto no jogo entre o quinto e o sexto lugar no campeonato e veio McTominay.

Talvez não se esperasse que ele marcasse, mas foi exatamente o que ele fez 13 minutos depois de entrar em êxtase e entregar três grandes pontos ao time de Old Trafford, que passar para cinco pontos do Villa e quatro pontos do Tottenham Hotspur na vaga final da Liga dos Campeões.