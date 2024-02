O nadador Magnussen vai doar US$ 1 milhão para quebrar recorde mundial

Tele nadador James Magnussen volta à piscina para tentar quebrar o recorde mundial dos 50 metros livres… dopado. O australiano de 32 anos, campeão mundial dos 100 metros livres em 2011 e 2013, além da prata olímpica em Londres, aceitou um milhão de dólares por doping e busca desse recorde mundial durante os Enhanced Games, evento aberto a atletas que dopado.

“Quero abordar isso da maneira certa. Quero ir para os Estados Unidos. Tomar os suplementos certos. Não sei muito sobre esse mundo, então quero fazer pesquisas. Quero ter a equipe certa atrás de mim . Gostaria de documentar isso em vídeo. Mostrar como isso pode ser feito de maneira segura e adequada e criar um atleta que nunca vimos antes”, Magnussen anunciado no Instagram.

Phelps faz primeiro lance com Arizona… e solta loucura nas arquibancadas

O recorde mundial dos 50 livres foi estabelecido pelo brasileiro César Cielo em 2009, quando nadou em 20,91 segundos.

Ele conseguiu isso vestindo um daqueles calções de banho de poliuretano que revolucionaram todas as mesas da marca e foram posteriormente banidos. Claramente, se Magnussen enfraquece esta marca, será inválido.

Magnussen detém a marca de 21,52 nos 50 metros que alcançou há 11 anos. Ele também foi bronze olímpico no 4x100m livre em Londres e no 4x100m livre no Rio. Ele se aposentou em junho de 2019.

Os jogos aprimorados são fruto da imaginação de Aron D’Souzaum empresário nascido em Melbourne e radicado em Londres.

Sua intenção é organizar este evento com cinco modalidades: atletismo, natação, levantamento de peso, ginástica e esportes de combate. E tudo isso com atletas que podem competir mesmo consumindo substâncias dopantes.

“Os atletas são adultos… e têm o direito de fazer o que quiserem com seus corpos: meu corpo, minha escolha; seu corpo, sua escolha”, explica D’Souza.

Magnussen foi a favor desses minijogos

“Achei que era um conceito interessante desde a primeira vez que ouvi falar dele. Como atletas olímpicos, especialmente na Austrália, sabemos que estão obtendo melhor desempenho em outros países, mas não há igualdade de condições internacionalmente.” ele disse.

“Um nadador australiano, o esporte mais importante na psique australiana. Estou muito orgulhoso de ser outro compatriota. Não tenho dúvidas de que agora que James fez isso publicamente, haverá dezenas, centenas de atletas [ready to join]. Meu telefone está explodindo”, D’Souza disse à Australian Associated Press depois de saber de Magnussenpresença no evento.