O namorado de Caitlin Clark, Connor McCaffery, participa do debate sobre Angel Reese após os comentários de Sheryl Swoopes

Tele Hawkeyes de Iowa‘ Caitlin Clarknamorado, Connor McCaffreycriticou comentários de Sheryl Swoopesdepois que esta última disse que não dominará imediatamente a liga feminina da NBA.

Novo vídeo confirma que Caitlin Clark fracassou após ser atingida por torcedor do estado de Ohio

Clark está em uma forma sensacional na NCAA e deve quebrar o recorde de maior número de pontos em apenas uma questão de jogos, mas ela foi avisada por Swoopes que a WNBA é uma perspectiva diferente, já que as pessoas estão lutando por seus empregos lá .

Mas não foi de todo ruim, ela também disse que Clark e Angel Reese (LSU Tigers) serão bons jogadores profissionais, só levará algum tempo até que eles comecem a traduzir seu jogo universitário para o cenário profissional.

Independentemente disso, McCaffrey não gostou dos comentários e respondeu com quatro emojis de boné a uma postagem no Instagram de Swoopes‘ citações. O emoji de boné geralmente significa que uma pessoa está incorreta ou não sabe do que está falando.

O que exatamente Swoopes disse?

Swoopes sabe do que está falando, já que ela é quatro vezes WNBA campeã, então obviamente ela é cheia de experiência e sabe o que é preciso para chegar ao topo.

Ela alcançou o nível mais alto do futebol feminino depois de se tornar a primeira jogadora a ser contratada. Ela também é três vezes medalhista de ouro olímpica e três vezes MVP.

“Acho que Angel acabará sendo um bom profissional”, Swoopes disse ao Podcast Gil’s Arena. “Não acho que Angel entrará na liga imediatamente e dominará a maneira como as pessoas pensam que ela fará. E digo isso para pessoas que nunca assistiram a um WNBA jogo.

“É bom. Há talentos, como se essas mulheres pudessem jogar. E porque há muito poucas vagas no elenco. É um trabalho de verdade. Então, as pessoas olham para novos jogadores, sejam eles recém-saídos da faculdade, jogadores que estiveram no exterior, e olham para isso e dizer: ‘Oh, você está tentando vir pegar meu emprego.’ Não, não vai ser tão fácil.

“Então, vai Caitlin Clark ser um bom profissional? Absolutamente. Vai Caitlin Clark entrar na WNBA e fazer o que ela está fazendo agora imediatamente? Absolutamente não.”