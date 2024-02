O novo álbum de Taylor Swift pode ser um riff de ‘Tortured Man Club’ de Joe Alwyn

Taylor Swift pode ter mais uma escavação para seu ex-namorado, Joe Alwyn – isto é, se o novo álbum dela estiver de alguma forma ligado a um clube masculino que ele admitiu ter criado… e com certeza parece estar.

Fãs com olhos de águia notaram que o próximo projeto de Tay Tay – que ela chama de “The Tortured Poets Department” – soa assustadoramente semelhante a um grupo que Joe uma vez admitiu ter criado entre seus amigos no mundo virtual… e em seu cara, Taylor pode estar trollando isso.

Joe Alwyn e Paul Mescal têm um grupo de WhatsApp com Andrew Scott chamado “The Tortured Man Club”. “Não teve muito uso recentemente”, diz Alwyn.

“Sinto que somos menos torturados agora”, brinca Mescal. https://t.co/CSai4ScQpz pic.twitter.com/veCp1ZdFsD – Variedade (@Variety) 15 de dezembro de 2022

@Variedade

A razão pela qual muitos estão chegando a essa conclusão é que Joe revelou esse pequeno detalhe há alguns anos, durante uma entrevista que deu ao Paulo Mescal é um segmento ‘Atores sobre Atores’.

Na reunião, Paul e Joe – que são amigos, aliás – revelam que fazem parte de um grupo de WhatsApp chamado ‘Clube do Homem Torturado’ … onde aparentemente compartilham suas angústias sobre seus entes queridos. Eles riram muito disso, notando que não eram mais tão torturados.

Isso foi durante uma época em que Paul e Joe estavam namorando – Joe obviamente ainda estava com Tay Tay no final de 2022, e o próprio PM estava namorando o cantor Phoebe Bridgers.

Claro, o nome do clube de piadas deles soa assustadoramente semelhante ao título do novo álbum de Taylor… quase totalmente. E considerando que Paul terminou com Phoebe não muito tempo depois dessa conversa com Joe (sem mencionar Joe e Taylor atingindo Splitsville) … está tudo aparentemente conectado.

Engraçado, Taylor e Phoebe são melhores amigas discretas hoje em dia… então sim, é uma escavação.

Enquanto seus fãs estão se deleitando com essa conexão percebida – basicamente, é mais um álbum pós-término com Taylor incendiando seu ex – alguns estão levantando uma sobrancelha se este é de fato o caminho que ela está seguindo… porque ela está até os joelhos em uma relação com Travis Kelce.

O fato é… se Taylor vai usar um álbum inteiro (ou uma boa parte dele) para destruir Joe/exprimir seus sentimentos sobre o rompimento deles – o que a maioria das pessoas assume ser o caso neste momento – então você se pergunta … como o TK se sente sobre isso???

Ele não é do tipo que segura a língua – e você deve imaginar que se ele se incomodasse com isso, ele deixaria isso saber. O álbum dela será lançado em cerca de 2 meses… então veremos, supomos.



Aliás, recentemente encontramos uma estrela de “Million Dollar Matchmaker” Patti Stanger … e ouvimos o que ela pensa sobre Taylor e Travis, em geral, e se ela acha que eles irão longe.

Acontece que… PS acha que eles acabarão se casando e teve alguns outros insights interessantes – incluindo como seria sua química sexual entre os lençóis. Segundo ela, eles fazem um sexo ótimo!



Mais uma coisa que deixaremos sobre TS – na verdade, temos um novo podcast saindo esta semana que aborda todas as coisas do T-Swift … é chamado de "TMZ Swift-Tea" e vamos conversar tudo sobre Tay Tay e tudo o que vem com ela… bom ou ruim.