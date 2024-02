O pai de Patrick Mahomes tinha uma ‘lata de cerveja aberta’ no carro antes da prisão por dirigir alcoolizado

Tele pai da estrela da NFL Patrick Mahomes foi encontrado dirigindo com uma lata de cerveja aberta perto do banco do motorista antes de ser parado e preso pela polícia por dirigir alcoolizado.

RELACIONADO:

Mahomes Sr. foi parado pela polícia depois que seu veículo estava andando mais devagar do que o outro tráfego na área durante uma patrulha de rotina.

De acordo com uma declaração do Gabinete do Xerife do Condado de Smith, no Texas, Patrick Mahomes Sr. tinha uma lata de 16 onças de cerveja Coors no console central quando parou por volta das 20h de sábado.

O ex-jogador de beisebol, de 53 anos, disse à polícia que “tomava algumas cervejas enquanto assistia a um jogo em um bar local” quando questionado por que bebia enquanto dirigia, de acordo com o depoimento.

O policial que esteve no local citou a causa provável, pois tinha a impressão de que Mahomes Sr estava “prejudicado” depois de dirigir embriagado, depois de concordar em se submeter a testes de sobriedade no local.

O documento, de acordo com o New York Post, dizia: “Com base na totalidade das circunstâncias, acreditei que Patrick estava prejudicado em um grau perceptível enquanto dirigia um veículo motorizado em um local público”.

Patrick Mahomes assume o Las Vegas Sphere antes do Super Bowl LVIII

Foi o terceiro DWI que ele recebeu depois de também ter sido citado em 2008 e 2019, segundo registros policiais. Uma terceira condenação por DWI pode resultar em uma sentença de até 10 anos e US$ 10.000 no estado do Texas.

Mahomes Sr foi libertado sob fiança no domingo, após pagar sua fiança de US$ 10.000.

Uma distração indesejada

Mahomes é um ex-arremessador da MLB que passou um tempo no Mets antes de se aposentar do beisebol em 2003. Seu filho, Patrick Mahomes IIé duas vezes Super Bowl vencedor e quarterback do Chefes de Kansas City.

Não é a primeira vez que Mahomes descobre que seu pai foi preso depois que a segunda instância ocorreu em 2019 e, francamente, o momento não poderia ser pior.

O jogador de 28 anos está a apenas cinco dias do Super Bowl contra o São Francisco 49ers no Estádio Allegiant em Las Vegas em 11 de fevereiro, onde pretende conquistar seu terceiro anel do Super Bowl.

Naturalmente, serão feitas perguntas sobre a detenção de seu pai, quando Mahomes deseja se concentrar inteiramente no que acontece no campo de futebol, provando ser uma distração indesejada antes do maior jogo do ano.