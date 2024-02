O pai de Tom Brady fala em defesa de Bill Belichick e revela a mensagem de pesar de Robert Kraft

EUn NFL história, a parceria entre Bill Belichick e Tom Brady ainda permanece como uma das dinastias de maior sucesso. Juntos, eles conquistaram seis Super Bowls para o Patriotas da Nova Inglaterra, feito que se tornou sinônimo de grandeza no futebol. No entanto, com o passar do tempo, a narrativa mudou quando Tom Brady aventurou-se além de Foxboro e garantiu outro anel do Super Bowl com o Tampa Bay Buccaneers.

Os críticos foram rápidos em questionar Belichicko papel de no sucesso dos Patriots, afirmando que Brady foi o verdadeiro arquiteto da dinastia. Para contrariar este sentimento surgiu um defensor inesperado-o próprio pai de Tom Brady Tom Brady Sr. Numa entrevista ao Boston Globe, ele falou veementemente em defesa das contribuições de Belichick para o Patriotas‘ legado.

“Não acho justo o que vi todo mundo dizer que é tudo Tom. Bill é o melhor treinador de futebol, sem exceção. Os últimos três ou quatro anos de sua gestão no Nova Inglaterra estiveram no dumper. É uma pena”, afirmou Brady Sr., defendendo Belichicka habilidade de treinador.

Brady Sr. reconhece as falhas de Belichick

No entanto, ele não hesitou em reconhecer os desafios colocados pela Belichickestilo de treinamento. “Bill é durão. Ele dirige um sistema militar. É uma geração diferente. Bill é um ótimo, ótimo, ótimo treinador. Mas suas habilidades interpessoais são horríveis. Esse é o resultado final”, acrescentou Brady Sr., lançando luz sobre a dinâmica entre Belichick e seus jogadores.

Apesar dos elogios, Brady Sr. abordou o papel do ego de Belichick em sua carreira de treinador. “O ego às vezes atrapalha as coisas. Acho que foi o que aconteceu com Bill. Agora, ele está em uma situação em que foi crucificado nos últimos anos por todos, e muito brilho saiu de sua rosa”, ele comentou com franqueza. .

Uma revelação intrigante veio de Brady Sr. sobre uma conversa com o proprietário do Patriots Roberto Kraft durante a homenagem a Tom Brady em Foxboro. De acordo com Brady Sr., Kraft admitiu um erro ao se separar de seu quarterback estrela.

“Ele apenas disse: ‘Cometi um erro’. Ele nos disse isso em setembro. Nem todos tomamos as decisões certas, mas ele tomou muitas decisões boas ao longo dos anos. Mas eu sei que o irrita que Tommy tenha ido para outro lugar e vencido. Não que ele ganhou, mas que ele ganhou depois que Bill disse que estava acabado”, Brady Sr. compartilhada, lançando luz sobre a perspectiva do proprietário.

A retrospectiva das decisões muitas vezes revela as suas complexidades. No debate em curso sobre a dinastia dos Patriotas Tom Brady pai oferece uma perspectiva única, defendendo Belichicko legado da equipe, ao mesmo tempo em que reconhece a dinâmica desafiadora que moldou a história da equipe.