O presidente Biden luta com a mídia em detrimento da memória após relatório do conselho especial

Presidente Biden está mostrando sérios sinais de vida e energia … ficando irritado com os repórteres que tentaram interrogá-lo sobre sua perda de memória e um relatório contundente do conselho especial.

O advogado especial diz que a memória do presidente Biden parece ter “limitações significativas”:

Biden colocou o velho macarrão em ação nesta ocasião, disparando críticas dirigidas à mídia… e brigando verbalmente com repórteres de vários meios de comunicação.

Quando Doocy começou a fazer perguntas sobre o relatório do procurador especial, Biden ficou irritado… e, para sermos honestos, canalizou um pouco de Donald Trump .

Biden zombou do procurador especial, que em seu relatório disse que JB não será acusado pelo manuseio de informações confidenciais enquanto estiver fora do cargo porque 46 é um “homem idoso bem-intencionado com memória fraca”.