O presidente Biden quase tropeça ao subir pequenas escadas para o Força Aérea Um

Confira… você pode ver JB subindo uma escada mais curta para uma parte diferente do avião – que é muito mais baixa do que a entrada normal que ele poderia tomar – mas mesmo aqui, o Prez luta contra um pouco… saltando para frente algumas vezes enquanto se recupera.

Felizmente, ele não caiu aqui – como aconteceu no passado – mas foi um pouco chocante. Ainda mais surpreendente é o fato de um agente do Serviço Secreto estar estacionado no pé da escada… mantendo um olhar atento sobre seu chefe. Temos visto isso mais recentemente com Joe.