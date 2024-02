O presidente do BKFC, David Feldman, ‘criando um aliado’ durante recente reunião com o CEO do UFC, Dana White

O presidente do BKFC, David Feldman, não revelou muitos detalhes de uma reunião recente com o CEO do UFC, Dana White, mas parece que ele fez um novo amigo nos esportes de combate.

Após a conclusão do BKFC 57 na noite de sexta-feira, Feldman abordou uma foto recente postada que o mostrava ao lado de White depois de se sentar para conversar. O BKFC tem se expandido rapidamente nos últimos meses, o que inclui sanções na Califórnia e em Nevada.

A Califórnia já aprovou combates corpo-a-corpo no estado; BKFC anunciou recentemente KnuckleMania IV para Los Angeles em 27 de abril.

“Foi mais uma questão de criar um aliado”, disse Feldman ao MMA Fighting sobre o encontro com White. “Isso é realmente tudo que tenho a dizer. Foi um ótimo encontro, ele é um cara legal. Ele está fazendo o seu trabalho no UFC, e nós faremos o nosso no BKFC. Seremos o maior esporte de combate do planeta.”

Feldman sempre disse que não vê o UFC como uma competição para seu negócio porque luta corpo a corpo não é a mesma coisa que MMA. É claro que o BKFC continua sendo uma das únicas grandes promoções de esportes de combate que vende regularmente ingressos para eventos, incluindo mais de 8.000 vendidos em Utah quando o BKFC 56 chegou lá em dezembro passado.

Quanto a fazer negócios com o UFC no futuro, Feldman não se opôs à ideia, principalmente se houvesse uma chance de acordos de promoção cruzada que permitissem aos lutadores do UFC competir no BKFC e vice-versa. O BKFC já fez isso quando o Bellator MMA permitiu que Michael “Venom” Page competisse em uma luta corpo-a-corpo contra Mike Perry.

“Queremos desenvolver nosso esporte”, disse Feldman. “Queremos tornar o nosso esporte o maior possível. Se isso significa fazer parceria com outras promoções, não temos nada contra fazer algo assim, porque achamos que isso só vai fazer o esporte crescer, a empresa crescer e o negócio crescer. Então, qualquer coisa que vá fazê-lo crescer, estamos prontos para isso.”

Feldman também revelou uma reunião recente com o presidente da RIZIN, Nobuyuki Sakakibara, e deu as boas-vindas a dignitários de Abu Dhabi no card BKFC 57 na sexta-feira. Tudo isso desempenha um papel nos planos de expansão global do BKFC; o show de luta livre já realizou eventos em locais como a Tailândia e o Reino Unido

“Tivemos pessoas de todo o mundo presentes esta noite”, disse Feldman. “Todos adoraram e vamos expandir para todos os lugares.”