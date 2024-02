O Príncipe Harry e Meghan Markle comparecerão ao Super Bowl LVIII em Las Vegas?

Príncipe Harry e Meghan Markle supostamente estão indo para Super Bowl LVIII em Las Vegas neste domingo, 11 de fevereiro, no Allegiant Stadium, conforme reportagem da Fox News Digital. A notícia veio depois que o Príncipe Harry fez uma aparição surpresa no Prêmios de Honra da NFL na quinta-feira, 8 de fevereiro, em Las Vegas.

No evento, ele apresentou Prêmio Walter Payton de Homem do Ano da NFL para Cam Heywardum jogador do Pittsburgh Steelers. Após a cerimônia de premiação, o Príncipe Harry decidiu ficar em Las Vegas para assistir ao Super Bowl.

O Duque de Sussex fez uma viagem ao Reino Unido para visitar seu pai, Rei Carlos III, após o diagnóstico de câncer do monarca. De acordo com o comunicado oficial do Palácio de Buckingham, o rei Carlos III foi diagnosticado com câncer enquanto era tratado de um aumento da próstata. No entanto, detalhes específicos sobre seu diagnóstico não foram divulgados.

Enquanto o Príncipe Harry visitava o Reino Unido, Meghan Markle permaneceu nos EUA em sua mansão em Montecito com seus filhos, Archie e Lillibet. Espera-se que a Duquesa de Sussex se junte ao Duque em Las Vegas para o Super Bowl.

Harry comparou futebol com rugby

Durante o NFL Honor Awards, Príncipe Harry comparou com humor o futebol e o rugby ao entregar o prêmio a Cam Heyward. Ele mencionou, brincando, como os americanos “roubaram o rugby” dos britânicos e o tornaram seu, destacando algumas das diferenças entre os dois esportes. Ele também elogiou os jogadores de rugby por serem modelos notáveis ​​dentro e fora do campo.

Antes de participar do NFL Honor Awards, o Príncipe Harry visitou seu pai em Clarence House, no Reino Unido, depois de voar em um voo comercial da British Airways. O duque de Sussex passou cerca de 45 minutos com seu pai, que teria sido o primeiro contato adequado em 15 meses. No entanto, ele não se encontrou com seu irmão, o príncipe William, ou com sua cunhada, Kate, durante sua breve viagem ao Reino Unido.

Comissário da NFL Roger Goodell convidou o duque de Sussex para o evento em Las Vegas. Embora tivesse sido conveniente para Harry ficar na cidade para o grande jogo desta semana, nem ele nem sua esposa, Meghan Markle, estará presente no Super Bowl LVIII. Eles estão ocupados com os preparativos para sua próxima viagem ao Canadá para o evento de abertura dos Jogos Invictus na próxima semana, de acordo com alguns Página Seis‘s, fontes.