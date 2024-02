O Príncipe Harry e o Príncipe William foram notificados em particular sobre o diagnóstico de câncer do Rei Charles

Rei Carlos compartilhou pessoalmente a notícia de seu diagnóstico de câncer com familiares, incluindo Príncipe William, Príncipe Harry e seus irmãos, Princesa Anne, Príncipe Andrew e Príncipe Edwardantes do anúncio público do Palácio de Buckingham na segunda-feira.

Uma fonte próxima de Príncipe Williamde 41 anos, revelou que mantém contato próximo com o pai, embora se entenda que Príncipe Harryde 39 anos, irá ao Reino Unido para visitar seu pai nos próximos dias.

Príncipe Harry verifica o chão para evitar que Meghan tropece

A revelação do câncer do monarca segue-se ao tratamento recente para um aumento da próstata, esclarecendo que não se trata de câncer de próstata.

A declaração do palácio esclareceu a sequência de acontecimentos.

“Durante o recente procedimento hospitalar do Rei para aumento benigno da próstata, foi observada uma questão separada de preocupação. Testes de diagnóstico subsequentes identificaram uma forma de câncer”, dizia o comunicado.

O Rei, de 75 anos, iniciou um programa de tratamentos regulares, levando os médicos a aconselhar o adiamento de funções perante o público. No entanto, ele continuará cuidando dos negócios do Estado e da documentação oficial durante esse período.

O que vem a seguir para o rei Charles?

Expressando gratidão à equipe médica pela rápida intervenção, o comunicado transmitiu a A perspectiva positiva de King sobre o tratamento e sua expectativa de retornar ao pleno dever público. A decisão de partilhar o diagnóstico visa evitar a especulação e promover a compreensão do público, especialmente para aqueles que são afectados pelo cancro em todo o mundo.

Rei Carlos, que retornou de Sandringham a Londres na segunda-feira para tratamento ambulatorial, retirou-se de funções públicas durante a recuperação de uma cirurgia de próstata. A duração de sua ausência nos compromissos reais permanece incerta, dado o recente diagnóstico de câncer. Mesmo assim, ele receberá diariamente caixas vermelhas contendo documentos que requerem atenção e processará documentos estaduais durante o tratamento.

No momento, não há planos para nomear Conselheiros de Estado para agir em nome do Rei Carlos. O anúncio anterior do Palácio de Buckingham, em 17 de janeiro, revelou o tratamento do soberano para um aumento da próstata, enfatizando a natureza benigna da sua condição e um breve adiamento de compromissos públicos para a recuperação.

A decisão do rei Carlos de divulgar o seu diagnóstico teve um impacto notável, provocando um aumento de 1.000 por cento nas pesquisas sobre o aumento da próstata no website do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido, sublinhando a potencial influência positiva na sensibilização para a saúde dos homens.