O Príncipe Harry está apenas começando a notar os danos que causou à Monarquia e ao Príncipe William

Príncipe Harry nunca parou para pensar nas consequências de suas ações contra sua própria família quando decidiu partir com sua esposa e filhos. O tempo que ele levou para retornar quando a notícia de Diagnóstico de câncer do rei Carlos III quebrou o fez perceber quais eram essas consequências. Quando decidiu morar na América com Meghan Markle, o príncipe prometeu não voltar a menos que a Família Real aceitasse mudar de atitude. Mas isso não aconteceu, daí a razão pela qual o Príncipe Harry permaneceu nos Estados Unidos desde então. Os acontecimentos recentes com seu pai fizeram com que o Príncipe Harry mudasse de idéia recentemente. Antes de decidir fazer aquela rápida viagem de volta a Londres, o príncipe teria telefonado algumas vezes para o rei Charles.

Príncipe Harry fala sobre ter visto o rei Charles em meio à batalha contra o câncer

O príncipe William não perdoará o príncipe Harry

Nessas trocas, o rei foi atencioso e afetuoso com seu filho a ponto de o Príncipe Harry ter mudado de idéia. De acordo com o The Mirror, o príncipe agora está considerando um papel real temporário para voltar à família e ajudar seu pai durante sua doença. Mas esta ideia supostamente não deu certo Príncipe William, que é o próximo na linha de sucessão ao trono. O Mirror também relata que o Príncipe Williams acredita plenamente que o Príncipe Harry e Meghan Markle nunca mais serão confiáveis. Em meio a essa reação de seu próprio irmão, o duque de Sussex está ciente de quanto trabalho precisa realizar para consertar seu relacionamento com a família real. Do jeito que as coisas estão agora, o Príncipe William não permitiria que o Príncipe Harry retornasse à Monarquia.

Uma fonte próxima aos principais membros da Família Real falou com o pessoal da OK Magazine e disse: “Meghan não quer nada com isso e está ansiosa para ficar longe da Inglaterra, mas Harry é da opinião que ele deve consertar o danos que foram causados. Houve muitas conversas emocionantes e sinceras sobre a melhor maneira de lidar com a situação e seguir em frente. Harry quer pôr fim à rivalidade e lamenta a maneira como as coisas aconteceram. Não há Plano B para Harry, consertar as coisas com sua família é a única opção. Finalmente chegou à conclusão de como será difícil reparar os danos causados ​​pelos vários golpes em sua família ao longo dos anos. Harry quer passar mais tempo no Reino Unido e trazer as crianças para ficarem com os avós e primos, mas ele terá que provar seu valor primeiro. Isso ficou muito claro para ele.