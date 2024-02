O promotor de OJ Simpson, Chris Darden, endossado por Goldmans para juiz

Um dos promotores que estava no OJ Simpson O caso agora está tentando vestir um roupão e sentar-se atrás do banco – e ele tem o apoio de uma das vítimas que foi assassinada.

Chris Darden está concorrendo a uma vaga no Tribunal Superior do Condado de Los Angeles – e antes do dia das eleições em março, sua campanha anunciou um novo endosso… vindo de ninguém menos que Kim dar Fred Goldmana irmã e pai do falecido Ron Goldman.