O proprietário dos Falcons explica por que o ‘espaço em branco’ de Atlanta não foi preenchido por Bill Belichick

vocêapós sua saída do Patriotas da Nova Inglaterralendário treinador principal Bill Belichick não se esperava que fosse um agente livre por muito tempo. Afinal, Belichick Liderou o Patriotas às seis Super Bowl campeonatos com quarterback Tom Brady ao seu lado, e ele poderia produzir um currículo brilhante listando suas conquistas ao longo de 24 temporadas com Nova Inglaterra.

RELACIONADO:

No entanto, houve pouco interesse nos serviços de Belichick por parte de qualquer um dos oito NFL equipes com vagas de coaching para preencher. O Falcões de Atlanta foi o único time que procurou Belichick, e até eles acabaram indo em uma direção diferente como treinador principal. Proprietário da equipe Arthur Blank na sexta-feira explicou a decisão de avançar com Raheem Morris em vez de Belichick – e o que isso pode significar para o homem de 71 anos, que ficará desempregado na temporada de 2024.

Santiago Bernabeu sediará a NFL em 2025: Vinicius Jr. veste capacete de futebol em uma colaboração emocionanteTwitter

Blank levanta a tampa sobre as negociações de Belichick

Em branco na sexta-feira disse que “coisas produzidas pela mídia” sobre AtlantaA perseguição de Belichick apresentava uma série de meias verdades ou mesmo mentiras descaradas. Ele explicou que embora houvesse conversas com Belichick sobre sua potencial adequação ao Falcõeso treinador nunca pediu o tipo de poder de construção de escalação que desfrutou na Nova Inglaterra.

“Bill Belichick nunca pediu em nossas discussões o controle total do pessoal ou de qualquer outra coisa no prédio”, disse Blank. Raposa 5 em Atlanta.

Vendo como a contratação de Morris recebeu elogios significativos – especialmente dos jogadores – é perfeitamente possível que Atlanta preferisse um tipo diferente de comunicador em relação a Belichick, que foi criado em uma família militar e é conhecido por se recusar a elogiar seus jogadores. Morris também tem familiaridade com o elenco e a estrutura organizacional dos Falcons – ele trabalhou para a franquia recentemente em 2020 – que Belichick obviamente não tinha.

O estilo de treinamento de “amor duro” de Belichick pode ter sido mais bem-sucedido com uma geração mais velha de jogadores, mas foi, em última análise, uma razão importante pela qual os Patriots decidiram deixar o seu melhor treinador de todos os tempos.

A empolgação de Blank com a Copa do Mundo FIFA de 2026

De uma modalidade de futebol para outra, Blank também discutiu na sexta-feira o lugar de destaque da cidade de Atlanta como sede do Copa do Mundo FIFA de 2026. A casa dos Falcões, Estádio Mercedes-Benzsediará oito jogos durante a Copa do Mundo de 2026 – incluindo cinco jogos da fase de grupos e uma semifinal em meados de julho.

Blank, que participou de uma parte do Copa do Mundo de 2014 em Brasildisse que esses jogos da Copa do Mundo no Brasil serão “como oito Super Bowls” e trarão grandes benefícios econômicos para uma das maiores cidades do Sul dos Estados Unidos.