O quarterback do 49ers, Brock Purdy, disse que se parece muito com Lee Harvey Oswald

Brock Purdy tem uma semelhança passageira com o homem que assassinou John F. Kennedy – algo que lhe perguntaram esta semana antes do Super Bowl… e foi estranho.

O 49ers QB foi informado das comparações que as pessoas têm feito ultimamente entre ele e Lee Harvey Oswald – que, claro, matou JFK em 1963 usando um rifle de precisão. Ele é uma das pessoas mais infames da história americana… e BP meio que se parece com ele.

O cara já tinha muita coisa em mente – você sabe, pelo fato de que ele tem que tentar levar seu time à vitória no domingo no maior jogo do ano – e agora… ele tem esta estranha conexão com a LHO que foi inventada pela esfera do Twitter. Nada bom!