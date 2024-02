O que Jason Kelce achou primeiro de Taylor Swift?

Filadélfia Eagles estrela Lane Johnson insights compartilhados sobre colegas de equipe Jason Kelce sentimentos em relação ao seu irmão O relacionamento de Travis Kelce com Taylor Swift. Johnsonque recebeu uma indicação para o prêmio Walter Payton de Homem do Ano, revelou ao Page Six no evento NFL Honors que Swift ganhou a aprovação de Jason depois da reunião do mês passado no Jogo do Kansas City Chiefs contra o Buffalo Bills.

RELACIONADO:

De acordo com Johnson, Jason expressou que Swift é uma mulher muito legal quem faz Travis feliz, que é tudo o que importa para ele.

Jason Kelce chega às manchetes enquanto mergulha na energia vibrante de Las VegasTwitter

Jasão ecoou esses sentimentos durante o Pro Bowl, reconhecendo com humor que a vida amorosa de seu irmão havia se tornado um tema quente na NFL.

Ele enfatizou que A felicidade de Travis é fundamental para ele e expressou admiração pela personalidade realista e genuína de Swift, considerando seu estrelato.

Como foi o primeiro encontro de Taylor Swift com Jason Kelce?

Adicionalmente, Jasãoque é pai de três filhas pequenas, elogiou Swift como um modelo para as meninas. Ele relembrou o memorável primeiro encontro deles no Highmark Stadium em Buffalo, onde Jason comemorou um touchdown do Chiefs arrancando sua camisa na frente de Swift e outros fãs. Apesar da desaprovação de sua esposa por suas travessuras, Swift supostamente encorajou a exibição espirituosa de Jason.

Travis mais tarde confirmou no podcast “New Heights” dos irmãos que Swift expressou seu carinho por Jason. À medida que o Super Bowl se aproxima, Jason, sua esposa Kylie, e espera-se que seus pais junte-se ao Swift no evento, embora a disposição dos assentos permaneça incerta devido aos preços exorbitantes das suítes.