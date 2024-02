O que significa o número ’60’ que Taylor Swift usou em sua jaqueta do Super Bowl?

Taylor Swiftconhecida por sua predileção por números da sorte, fez uma aparição marcante no Super Bowl de 2024, vestindo uma roupa única. O artista vencedor do Grammy optou por um conjunto predominantemente preto, com um espartilho Dion Lee custando US$ 720 e jeans Area deslumbrantes por US$ 695.

Taylor Swift e Travis Kelce beijam e sussurram segredos após vitória no Super Bowl

Adicionando um toque de Chefes de Kansas City vermelha, ela complementou com uma jaqueta universitária Wear by Erin Andrews, adornada com o número 60 para homenagear a temporada inaugural do time.

A escolha de Swift não apenas prestou homenagem à história dos Chiefs, mas também mostrou seu apoio ao namorado Travis Kelce, cujo número de camisa, 87, ela usa com frequência.

Enquanto a jaqueta de Swift comemorava as origens do time, seus acessórios faziam referência sutil ao número da camisa de Kelce. Do colar Stephanie Gottlieb cravejado de diamantes à bolsa de futebol Judith Leiber, RápidoO visual do Super Bowl era uma mistura elegante de talento pessoal e espírito de equipe.

Comemorado com Kelce em campo

Após a vitória dos Chiefs no Super Bowl sobre São Francisco, Swift demonstrou elegância e paciência enquanto esperava sua vez de parabenizar Travis Kelce no campo.

Um vídeo compartilhado nas redes sociais capturou o momento, com Swift dando lugar graciosamente à mãe de Travis, Donna Kelce, que estava parabenizando o filho. Apesar da euforia em torno da vitória, Swift manteve seu estilo e compreensão do significado do abraço de uma mãe para seu filho.

Antes de se juntar à comemoração em campo, Swift teve uma reação épica ao Chefes‘ Triunfo do Super Bowl. Durante o jogo, ela também mostrou seu lado selvagem ao lado Jason Kelcecapturado em um momento memorável no jumbotron.