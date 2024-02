O que Taylor Swift estava vestindo durante o Super Bowl LVIII?

Tele Kansas City Chiefs são campeões do Super Bowl LVIII, conseguindo isso pelo segundo ano consecutivo apesar de enfrentar dificuldades, já que o San Francisco 49ers provou ser um adversário digno, levando o jogo para a prorrogação apenas pela segunda vez na história do Super Bowl. Óma das grandes figuras, constantemente sob os holofotes, foi sem dúvida Taylor Swift.

Taylor Swift canaliza seu Jason Kelce interior com um gole de cerveja selvagem no Super Bowl LVIIITwitter

Swift suportou o altos e baixos para finalmente comemorar outro Super Bowl vitória com seu namorado Travis Kelce, do Kansas City Chiefsque esteve em campo com o restante do time e a família Kelce.

Um dos principais atrações e o que muitas pessoas estavam se perguntando ao ver SwifO que estava aparecendo na tela da televisão era sua roupa. De acordo com informações de O Correio Diárioa cantora usava um top preto de estilista australiano Dion Lee, avaliado em US$ 650.

Além disso, ela estava vestindo jeans pretos de cintura baixa da a marca Area no valor de US$ 1.115, que se tornou um grande sucesso nas redes sociais.

Taylor Swift usa bombardeiro personalizado dos Chiefs

Swift mais uma vez exibiu uma jaqueta bomber feita sob medida, criada pela repórter da NFL Erin Andrews, que ela usou no início da temporada.

Andrews presenteou Swift com a jaqueta de um dos primeiros jogos do Chiefs a que ela compareceu. A popstar só o usou uma vez e anteriormente optou por outras opções de estilo.

Evidentemente, Swift não achou que seria uma boa ideia ela usar a jaqueta personalizada do Chiefs, criada por Kristin Juszczyk – esposa do lateral Kyle Juszczyk do 49ers – cujos tópicos do Super Bowl se tornaram virais.