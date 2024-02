O rastreador de voo de Taylor Swift não prevê briga legal, chama BS

O estudante universitário que conseguiu parar e desistir Taylor Swift por rastrear seu jato particular não está tendo uma batalha legal com ela, porque ele acha que ela vai recusar… é o que diz seu advogado.

Mas Slater retaliou no mês passado … dizendo que o campo de Taylor não citou nenhuma lei que apoiasse o cessar e desistir – ao mesmo tempo que rejeitou as alegações de perseguição … dizendo que isso não se aplica ao seu cliente, uma vez que Sweeney nunca fez uma “ameaça credível” contra Taylor através de suas palavras ou ações.

Ele também apontou o óbvio… Sweeney simplesmente carregou dados publicamente disponíveis da Administração Federal de Aviação para rastrear os movimentos do avião de Taylor – um ponto apoiado pelo advogado da aviação Tim Loranger de Wisner Baum, que nos diz que este tem sido um hobby de longa data para os fãs da aviação… insistindo que não há nada para ameaçar com um processo ou qualquer ação legal.

Conversamos com mais alguns especialistas jurídicos que opinaram sobre Swift vs. Sweeney – e nem todo mundo pensa que ele está limpo. Advogado civil Tre Lovell da The Lovell Firm nos diz que a menos que Sweeney possa descrever claramente o propósito de suas ações … ele sugeriria que Sweeney agisse com muito cuidado no futuro.