O Real Madrid até agora não conseguiu finalizar a contratação de Mbappé: a bola está do seu lado

Kylian Mbappéseu contrato termina em 30 de junho e ele quer jogar pelo Real Madrid. Na verdade, ele enviou uma carta ao PSG escritórios em junho passado anunciando que não renovaria seu contrato.

Visto assim, parece fácil, mas não é tão simples quando se trata de contratar o melhor jogador do mundo, mesmo que se fale que tudo estaria resolvido em janeiro, depois em fevereiro e talvez em março. Pode até ser que Mbappé já se decidiu, mas nem ele nem a sua comitiva podem confirmá-la.

David Beckham conhece Kylian Mbappe no treino do PSG: Eles discutiram uma mudança para o Real Madrid?MC

É verdade que a bola está agora em Real Madridcorte de Paris, mas desde que lá chegou, muitos em Paris, que têm lidado com o mundo da Mbappé durante anos e anos, já pressentimos que não seria fácil. E ainda mais se Real Madrid insiste que desta vez tudo será feito nos seus termos.

Mas Madri se depararam Faiza Lamarium osso duro de roer, uma mulher implacável que não se esconde e que também quer impor suas condições mesmo que Mbappé está disposto a ceder. E parece que por enquanto estão longe do que Los Blancos estão oferecendo.

“Se eles tivessem nos oferecido 10 bilhões, teríamos aceitado. É o sistema”, disse Mbappéagente em sua última entrevista quando questionada sobre a última renovação com PSG.

Posição do PSG

PSG, por sua vez, estão tranquilos, conscientes de que o jogo agora é disputado em Madrid. Desde que Mbappé não assinou nada, eles estão cautelosos no Parc des Princes. O desejo de Nasser Al-Khelaifi,Luis Campos e Luis Henrique é para o atacante ficar.

Em Paris eles entendem qualquer decisão que o jogador tome, seja encerrar sua passagem pela França ou aceitar Al-Khelaifioferta de renovação, mas eles acreditam PSG estão acima Mbappé e qualquer outro jogador.

Existe um plano em vigor com ou sem Mbappé e o clube não se curvará aos desejos de nenhum dos seus jogadores. O Catar decidiu mudar a política do clube no final da temporada passada, para colocar Luis Henrique no comando da equipe e construir um elenco jovem e promissor com Mbappé como ponto de referência.