O Real Madrid já arrecadou mais de US$ 433 milhões em direitos comerciais… sem Kylian Mbappe

Real Madrid já ganharam 403 milhões (US$ 433 milhões) em direitos comerciais em 2023 sem a presença de Kylian Mbappéde acordo com um relatório financeiro recém-divulgado.

A contratação do francês deverá ser um impulso adicional à sua estratégia de expansão num mercado onde, como apurou a EFE junto de fontes da indústria, teria um “efeito acelerador” no aumento dos direitos televisivos da LaLiga.

As últimas descobertas da Deloitte mostram que Real Madrid são líderes em todas as listas de receitas, bem como na lista recente da UEFA. Dos 831 milhões faturados, mais 16 por cento do que na campanha anterior, foram acrescentados 403 milhões de direitos comerciais, 306 milhões de direitos televisivos e 122 de ‘dia de jogo’; dados sem a presença ainda na equipe de Jude Bellinghamjogador franqueado do clube, que chegou neste verão.

Com o anúncio de Mbappe e sua saída em 30 de junho do PSG, a análise da situação já começou. Estará a liga francesa a perder um activo tão notável que os seus direitos televisivos são desvalorizados? E, por sua vez, seria Mbappéa presença de aumenta imediatamente o preço destes direitos em Espanha, assinando por Real Madrid?

Sem perda de receita

Especialistas da indústria do futebol espanhol consultados pela EFE têm certeza de que o impacto não seria devastador para a liga francesa, onde os direitos se referem ao período de 2024-2029 e onde valores de (968 milhões de dólares) estão sendo administrados para os direitos globais.

“A saída de um jogador de topo não implica perda de rendimentos. Em Espanha, Cristiano Ronaldo e Leão Messi esquerda e o sistema continua a funcionar com os mesmos parâmetros, em progressão.

O sistema, a credibilidade da competição e clubes sólidos e poderosos são fundamentais para a estabilidade dos campeonatos. O que influencia é a chegada de um grande jogador, o que tem um efeito acelerador no crescimento”.

Esse novo rosto nem precisa ser uma estrela global, mas sim um que tenha um mercado maduro. Por exemplo, na Espanha atua na venda de direitos para ter um jogador de destaque na Coreia do Sul. O maior sonho da Liga, e muito difícil de realizar, é ter um jogador indiano num clube.

Mas com Mbappéhaverá certamente um enorme impacto – de uma forma positiva – sobre Real Madridfinanças do ponto de vista comercial.