O Real Madrid provoca medo: se contratar Mbappe, poderá dominar o futebol por uma década

EUna Inglaterra, Real Madridinvestimento em alguns dos melhores jovens talentos do mundo, como Jude Bellingham, Rodrygo e Vinicius provocou temor de que Los Blancos pudessem dominar o futebol mundial por uma década se finalmente assinarem Kylian Mbappéque termina seu contrato com o PSG no verão.

David Beckham conhece Kylian Mbappe no treino do PSG: Eles discutiram uma mudança para o Real Madrid?MC

Pete Jenson escreve no Daily Mail que “Se o Real Madrid finalmente contratar Kylian Mbappe neste verão (e o francês quer que isso aconteça e o PSG está resignado com isso), então o clube espanhol terá o melhor time Sub-25 do futebol mundial – um que poderia dominar o jogo por uma década”.

A estratégia do Real Madrid no mercado de transferências para tentar fazer história

Segundo a sua análise, esta estratégia do Real Madrid, em que Juni CalafetarDestaca-se o trabalho do brasileiro no Brasil, “será o resultado de anos de trabalho no mercado de transferências de forma mais eficaz do que qualquer outro clube do futebol mundial”.

Pete Jenson acredita que Real Madrida decisão de deixar Karim Benzema Sair e contratar um atacante de 33 anos como Joselu foi um convite aberto para Mbappé terminar o último ano de contrato com o PSG sem assinar a renovação.

Pet Jenson ousa desenhar o jovem time que Carlos AncelottiO Real Madrid pode entrar em campo, mais um motivo para temer o domínio do Real Madrid, na próxima temporada: Thibaut Courtois (31), Dani Carvajal (32), Antonio Rudiger (30), Eder Militão (26), Bellingham (20), Valverde (25) , Tchouameni (24), Camavinga (21), Vinicius (23), Mbappé (25), Rodrygo (23), Guler (18), Endrick (17), Brahim Diaz (24), Toni Kroos (34).

“A única desvantagem de ter um time tão estelar é a tarefa nada invejável de manter todos felizes e é por isso Real Madrid foram tão perspicazes na escolha do técnico quanto na forma como construíram o elenco”, acrescenta.

Alphonso Davies e Erling Haaland são os próximos?

O redator do Daily Mail acredita que no próximo verão o Real Madrid “também assinará Afonso Davieslateral-esquerdo de 23 anos do Bayern de Munique que tem apenas mais um ano de contrato”.

“O Real Madrid também não vai querer ficar fora da sala se e quando Erling Haaland decidir que quer outro desafio”, acrescenta.