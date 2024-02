O recorde de Caitlin Clark em Iowa deixará Angel Reese de mau humor

Aé Caitlin Clark centímetros mais perto de fazer história, a expectativa em torno de seu inevitável momento de quebra de recorde é palpável. A apenas oito pontos de ultrapassar Kelsey Ameixa’Com o recorde de pontuação feminina da Divisão I da NCAA, todos os olhos estão voltados para o destaque de Iowa enquanto ela se prepara para enfrentar o Carcajus de Michigan.

O potencial desempenho recorde de Clark com Iowa pode azedar o humor de Anjo Reese, dada a sua rivalidade como os dois jogadores mais amigos da mídia na liga. Atualmente, Caitlin mantém a vantagem, o que adiciona tensão à sua dinâmica.

O recorde de pontuação de Caitlin Clark na NCAA é questionado pelo filho de Pistol Pete

Para Clark e a Olhos de falcão, este jogo tem uma importância significativa além dos elogios individuais. É uma oportunidade de se recuperar de um revés recente contra Nebraska e solidificar sua posição na acirrada corrida de três equipes pelo título Big Ten.

Com apenas cinco disputas da temporada regular restantes, cada jogo traz repercussões cruciais para o próximo torneio da NCAA.

O burburinho ao redor ClarkA busca pela história vem crescendo há semanas, especialmente depois que ela ultrapassou Kelsey Mitchellmarca Big Ten. No entanto, os holofotes no domingo do Super Bowl diminuíram ligeiramente quando o Nebraska Cornhuskers conseguiu mantê-la sem gols no quarto período, frustrando sua tentativa de quebrar o recorde.

No entanto, com a NFL em sua calmaria pós-Super Bowl e a NBA quieta antes do intervalo do All-Star, todas as atenções agora se voltam para a Carver-Hawkeye Arena.

“Não estou nem um pouco ansioso com isso” Clark disse. “Estou muito animado. Será uma noite especial.”

Uma temporada marcante

Diferente Ameixao feito recorde, onde marcou surpreendentes 57 pontos na noite do último ano, ClarkO caminho da história para a história parece quase fácil. Com uma média impressionante de 32,1 pontos por jogo, ela poderia quebrar o recorde no primeiro quarto.

“Oito pontos é o que esperamos para este recorde, e obviamente ela vai simplesmente explodir”, disse o técnico de Iowa. Lisa Bluder disse. “Vai ser divertido ver quantos pontos ela acrescenta a isso.”