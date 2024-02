O Rei Carlos III dirige-se ao mundo pela primeira vez desde o seu diagnóstico de cancro

Rei Carlos III foi diagnosticado com câncer de próstata há menos de uma semana e a reação de todo o mundo foi esmagadora. O Família real os simpatizantes foram rápidos em enviar seus pensamentos e orações para desejar ao rei uma rápida recuperação. Durante a última semana ou assim, Rei Carlos III tem estado afastado de qualquer meio de comunicação para dizer às pessoas como se sente neste momento desafiador. Mas finalmente, depois de muita expectativa, o rei fez sua primeira declaração oficial depois que a notícia de sua saúde se tornou pública. Como esperado, o rei agradeceu a todas as pessoas que lhe desejaram boa sorte e reconheceu o trabalho que as organizações que lutam contra o cancro em todo o mundo têm feito.

Joy Behar usa o diagnóstico de câncer de King Charles para criticar a rainha morta

Assim disse o rei: “Gostaria de expressar os meus mais sinceros agradecimentos pelas muitas mensagens de apoio e bons votos que recebi nos últimos dias. maior conforto e encorajamento. É igualmente encorajador ouvir como a partilha do meu próprio diagnóstico ajudou a promover a compreensão pública e a iluminar o trabalho de todas as organizações que apoiam os pacientes com cancro e as suas famílias em todo o Reino Unido e no resto do mundo. A minha admiração de toda a vida por seu cuidado e dedicação incansáveis ​​são ainda maiores como resultado de minha própria experiência pessoal.”

O rei Carlos III está de volta a Londres agora?

Após o tratamento inicial em Londres na última segunda-feira, o rei Carlos III voou para Sangringham com a rainha Camilla na terça-feira. Ainda não há mais informações ou detalhes sobre a doença do rei, nem há novas informações sobre quando ele poderá retornar a Londres para continuar o tratamento. A quimioterapia a que o rei será submetido tem de ser na capital britânica. Felizmente, já foi relatado que o diagnóstico de câncer foi detectado no início do processo. Isso significa que o rei terá muito mais chances de vencer a doença devido a esse diagnóstico precoce.