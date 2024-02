O rei Carlos III e o câncer previsto em seu mapa natal: o que o futuro reserva para o monarca?

BO Palácio de uckingham anunciou que Rei Carlos III foi diagnosticado com uma forma de cancro e que já iniciou o respetivo tratamento, o que o obrigará a adiar atos públicos, mas como é que isso se liga ao mundo da astrologia?

Na sequência desta notícia, vários astrólogos surgiram nas redes sociais indicando já terem avisado que em 2024 o Rei teria um ano complicado. Acreditando no Mapa Astral, o que poderia acontecer, um criador de conteúdo, Astro Kitchen, deu a resposta.

“Carlos III tem Câncer, bem, Plutão está se opondo ao seu Asc em Leão”, a conta postada no X.com, anteriormente conhecido como Twitter. “Além disso, ele entrou em Aquário, que ainda está em sua sexta casa.

“Plutão são os genes, os hormônios e isso forma quadratura com sua Lua em Touro, que também está ligado à tireoide. Ele já sofre de problemas de saúde há algum tempo, a mudança do signo de Plutão intensificou isso e com Mercúrio entrando lá, o Sol não podia mais ser coberto com um dedo.

“Acho que a coroação dele também falou sobre o quão pouco ele ficaria no trono. Com Urano regente de Aquário em Gêmeos e Mercúrio em Aquário, também deve ser um momento muito difícil para este senhor, de muita alteração nervosa. As perspectivas não são muito animadoras.”

O mapa astrológico da proclamação de Carlos III

Assim que o homem de 75 anos recebeu o diagnóstico, o Rei iniciou o tratamento, respondendo positivamente. No entanto, os médicos recomendaram que o monarca adiasse os seus atos públicos durante o tratamento, pelo que será substituído por outros membros da Família Real.

E outro nome que oferece uma previsão é Juan Cruzastrólogo argentino, que analisou seu mapa astrológico a partir da data de sua correlação para encontrar respostas sobre como o Rei se sairá em sua última batalha.

“Ele é proclamado sob a Lua Cheia”, cruz disse. “Um péssimo indício que dá o padrão de um reinado impopular já que o Sol (rei) se opõe à Lua (povo) envolvendo Marte e Netuno.

“Na verdade, esta oposição está em quadratura com um natal maléfico do Rei (Marte 20 Sagitário) que reafirma a adversidade da configuração astrológica e, portanto, do seu futuro no exercício do poder.

“Acho que 2024 é um ano chave e arriscado para ele e para o seu reinado. Primeiro, porque na sua revolução solar pessoal, que abrange esse período, ele tem a oposição de Urano ao seu Sol, que também está em conjunção com o maléfico Marte, que podem sinalizar perturbações e acontecimentos imprevistos, bem como conflitos, desentendimentos ou acidentes.”

É importante notar que não há nenhuma evidência empírica de que a astrologia esteja correta e que ela é principalmente adivinhação e especulação, embora possa oferecer benefícios para aqueles que acreditam no destino divino e parecem consolar-se com as previsões.

Apesar disso, cruz tinha mais a dizer sobre o assunto em relação ao Rei que ascendeu ao trono em setembro de 2022 com a morte de sua mãe e foi coroado em maio de 2023.

“Ele também terá o trânsito de Plutão em quadratura com sua Lua radical”, cruz adicionado. “Que está presente em sua 10ª Casa natal, significando-o como rei. É em 2024 que, pelas direções do arco solar, Saturno alcança seu Sol, enquanto seu MC progredido forma conjunção com seu Urano progredido.

“Essas direções podem indicar uma mudança de rumo em seu reinado e em sua vida. Além disso, nesse ano Saturno em Peixes fará quadratura à oposição Sol/Lua do mapa de proclamação, mais precisamente entre maio e agosto, enquanto Urano se opõe ao ASC do gráfico de proclamação entre julho e novembro.”