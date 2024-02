O rei Carlos parecia forte na primeira aparição pública desde o diagnóstico de câncer

ÓNo domingo, o rei Carlos fez a sua primeira aparição pública desde o anúncio do seu diagnóstico de cancro.

Participando de um serviço em Igreja de Santa Maria Madalena em Sandringham ao lado da Rainha Camilla, o Rei parecia animado, acenando e sorrindo para os simpatizantes que se reuniram para mostrar seu apoio.

Rei Charles hospedado na residência de Norfolk

Apesar do peso do seu recente diagnóstico, a resiliência do monarca brilhou enquanto ele caminhava até à capela, vestido com o seu característico casaco castanho longo e usando um guarda-chuva como bengala.

Os observadores notaram o seu habitual ritmo acelerado, uma visão tranquilizadora para aqueles preocupados com a sua saúde.

Rei Carlos’ A jornada recente foi marcada pela força e pela gratidão.

Apenas um dia depois de iniciar o tratamento, ele saiu Casa Clarence para ele Norfolk residência, acompanhado de Rainha Camila e tendo compartilhado um breve momento com seu filho mais novo, o Príncipe Harry, o Duque de Sussex.

Palácio de Buckingham confirmou que embora o rei não tenha câncer de próstata, ele está lutando contra um “forma de câncer” descoberto durante investigações para um problema de saúde separado.

Numa comovente mensagem de agradecimento, no sábado, Rei Carlos expressou sua gratidão pela manifestação de apoio: “É igualmente encorajador ouvir como a partilha do meu próprio diagnóstico ajudou a promover a compreensão pública e a iluminar o trabalho de todas as organizações que apoiam os pacientes com cancro e as suas famílias em todo o Reino Unido e no resto do mundo”.

Enquanto o Rei continua seu tratamento e recuperação, sua família continua sendo sua prioridade.

O príncipe William interveio para ajudar em alguns dos deveres do rei, mas o seu foco principal é apoiar a sua esposa, a Princesa de Galesenquanto ela se recupera da cirurgia.

De acordo com Correio diárioapesar dos desafios, quem hoje viu o Rei notou a sua resiliência e bom humor.

Andy Frostque estava entre a multidão reunida em Sandringham, comentou: “O rei realmente não parecia tão mal quando você pensa no que ele está passando.”

Outros expressaram sentimentos semelhantes, expressando alívio ao ver o monarca em boa forma.

Como Rei Carlos e Rainha Camila deixaram a igreja, eles conversaram com o Sandringham reitor, uma cena que refletia sua profunda ligação com sua comunidade.