O sacrifício de Kristin Juszczyk para causar surpresa no Super Bowl: ela mostra os dedos machucados de tanto costurar

Kristin Juszczykdesigns de roupas esportivas, que foram popularizados por Taylor Swiftfinalmente a afetaram, pois ela machucou as mãos por costurar demais à medida que a demanda aumentava.

Ela claramente trabalha muito e, de acordo com as fotos que postou no Instagram, ela trabalhou demais e deixou os dedos com cicatrizes de perfurações de agulhas.

“As cicatrizes nas pontas dos meus dedos por me esfaquear acidentalmente com uma agulha estão ficando loucas”, disse a esposa do jogador do 49ers Kyle Juszczyk escreveu no Instagram.

Sua popularidade cresceu durante os playoffs de 2024 e passou a produzir roupas para Brittany Mahomes, Olivia Culpo, Taylor Launter e Simone Biles.

Mas sua carreira não está desacelerando, segundo Sportico, a NFL concedeu-lhe uma licença oficial para usar seus logotipos em roupas, embora mais detalhes não tenham sido divulgados.

Embora ela não seja a estrela deste fim de semana, ela mais do que impressionou o marido, que joga no São Francisco 49ers e poderia ganhar o Super Bowl.

“Ela está trabalhando duro há anos e trabalhando muito”, disse seu marido, Kyle, em um vídeo compartilhado pelo repórter David Lombardi. “Estou muito feliz em vê-la divulgando suas coisas, todo mundo vê e reconhece que eram dela.

“Há momentos em que acordo três ou quatro da manhã e ela não está na cama, está lá embaixo trabalhando, estou muito orgulhoso dela.

“Acho que ela é extremamente talentosa e as coisas que ela está divulgando são únicas.”

Detalhes do Super Bowl LVIII

O jogo acontecerá no Estádio Allegiantcasa do Invasores de Las Vegasem Nevada no domingo, 11 de fevereiro e está previsto para começar às 18h30 ET, traduzindo-se para 15h30 PT.

O jogo pode ser transmitido online pela DAZN e será transmitido ao vivo pela CBS para quem está nos Estados Unidos.

Os Kansas City Chiefs derrotaram o Miami Dolphins, Buffalo Bills e Baltimore Ravens para chegar à final enquanto o 49ers derrotou o Green Bay Packers e Detroit Lions para fazer seu primeiro Super Bowl desde 2019.