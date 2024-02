O suposto vídeo pornográfico de Drake gera frenesi nas redes sociais

Drake se viu no centro de um escândalo quando um vídeo pornográfico supostamente apresentando ele se tornou viral. O vídeo, que mostrava a metade inferior de um homem exposta, gerou frenesi nas redes sociais, com fãs expressando choque e descrença.

Apesar do alvoroço, Drake parecia não se incomodar com toda a situação. Em um movimento pouco convencional, o streamer Adin Ross entrou em contato diretamente com Drake para perguntar sobre o vídeo. Ross gravou-se ao vivo em uma de suas transmissões enviando uma nota de voz para Drake, perguntando se o homem no vídeo era realmente ele. Em resposta, Drake supostamente “mandou uma mensagem de texto” para Ross com oito emojis risonhos e até sugeriu usar a nota de voz do streamer como introdução para seu próximo álbum.

A suposta troca entre Drake e Ross deixou os fãs especulando sobre a atitude indiferente da cantora em relação ao escândalo. Alguns estão até encontrando humor na situação, com um usuário sugerindo que a resposta de Drake daria uma ótima introdução ao álbum.

Muitos fãs ainda estão descrentes

Apesar da resposta alegre de Drake, a polêmica em torno do vídeo deixou muitos fãs incrédulos. Um usuário expressou seu choque dizendo: “Wdym drake foi pego… OH MEU DEUS”, enquanto outro lamentou: “Como faço para não ver isso”. Outros recorreram às redes sociais para alertar outros fãs contra a procura do vídeo, com uma pessoa aconselhando: “NÃO VERIFIQUE POR QUE DRAKE ESTÁ TENDENDO”.

A reação de Drake ao escândalo gerou reações diversas entre os fãs. Enquanto alguns se divertem com sua resposta, outros ficam se perguntando sobre a verdadeira natureza do vídeo e suas implicações. Independentemente da especulação, parece que Drake está lidando com a situação com calma, como evidenciado por sua suposta troca com Adin Ross.

À medida que a controvérsia continua a se desenrolar, os fãs aguardam ansiosamente qualquer declaração oficial de Drake ou de seus representantes sobre o vídeo pornográfico. Enquanto isso, as redes sociais continuam repletas de discussões e reações à reviravolta inesperada dos acontecimentos envolvendo o renomado cantor e rapper.