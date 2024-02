O treinador de Edgar Berlanga joga água fria em uma possível luta contra Canelo Alvarez: ele não está ‘pronto’

Edgar Berlanga fez uma declaração no fim de semana. Com os céticos criticando suas últimas apresentações, Berlanga saiu com uma vingança contra invicto Padraig McCrory e nocauteou-o no sexto assalto.

Com a vitória, Berlanga mudou-se para 22-0 com 17 nocautes. Após a luta, Berlanga disse que “quer Canelo agora“. Seu promotor, Eddie Hearnacredita na luta “vai acontecer este ano“.

Apesar de Berlanga e Hearn quererem fazer isso acontecer o treinador de Berlanga Marcos Farraité implorando cautela antes de uma potencial mega-luta.

Vou ser sincero com você, não acho que ninguém esteja pronto para o Canelo. Ouvimos muito do Charlo, certo? ‘Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo.’ Ele entrou no ringue e tudo se tornou real. Não foi feito nada. Edgar tem muito que desenvolver. Ele ainda tem muito que desenvolver.

Farrait mencionou que Berlanga daria a Canelo uma luta muito melhor do que Jermell Charlo. E ele entende porque Berlanga quer fazer a luta acontecer: “Porque você é um pugilista“.

Uma luta contra Alvarez seria uma grande dia de pagamento para Berlanga, além de lhe dar uma chance de glória. Uma derrota para Canelo não vai atrapalhar sua carreira, pois Gennadi Golovkin e alguns outros podem atestar. Embora uma vitória fosse lançá-lo ao estrelato.

Alvarez ainda precisa decidir se Berlanga vale o risco. Jaime Munguia e Jermall Charlo ainda são consideradas fortes opções para a próxima luta de Canelo.