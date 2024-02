O último processo de agressão sexual de Diddy afirma que ele e Meek Mills tiveram um relacionamento romântico

TPara ser claro, as preferências sexuais do rapper Diddy não deveriam ser da conta de ninguém, mas ele tentou esconder isso e viver uma mentira por décadas. A razão para isso poderia ter muito mais camadas do que se poderia imaginar. Para começar, a era difícil do hip-hop em que Diddy foi criado não permitiu que ele tornasse público esse seu estilo de vida. Mas as pessoas falam e outros rappers poderosos se recusam a manter a boca fechada sobre as tendências sexuais de Diddy. Já houve vários processos contra Diddy por parte de mulheres que alegaram que ele abusou sexualmente delas. Mas um recente é de um produtor masculino que afirma Diddy também o agrediu sexualmente.

50 Cent reclama das festas de P Diddy e lança sombra sobre sua orientação sexual

Meek Mills aparentemente teve um relacionamento com Diddy

O rapper Diddy foi acusado pelo produtor Rodney ‘Lil’ Jones de agressão sexual em um caso de 73 documentos. Nas provas escritas pelos advogados de Jones, há uma seção específica na qual o ex-produtor afirma especificamente Diddy teve um relacionamento sexual com um rapper da Filadélfia que namorou Nicki Minaj. Isso certamente restringe a lista, mas as pessoas online foram rápidas em descobrir mais pistas. Existem vídeos, fotos e depoimentos que sugerem que Meek Mills é o rapper de quem Jones fala nos documentos. Apenas com imagens e vídeos, não é difícil tirar suas próprias conclusões.

Em vez de tentar se defender dessas acusações, Meek Mills simplesmente revelou que lançaria um novo álbum em breve e apagou todas as suas postagens nas redes sociais. Ele só deixou um que também parece acusar Diddy de algo nefasto. O magnata do hip-hop não respondeu a nada disso, nem respondeu ao novo processo de Jones. Os documentos também afirmam que Diddy teve relações sexuais com Stevie J e um cantor de R&B desconhecido. As pessoas já estão começando a afirmar que esse cantor desconhecido não é outro senão Usher, o mais recente artista do intervalo do Super Bowl.