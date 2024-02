O vale-refeição TANF é: Qual é a diferença entre os benefícios TANF e SNAP?

Tmilhares de famílias beneficiam actualmente de FOTO. Da mesma forma, há milhares de outros que recebem TANF assistência. Ambos são programas governamentais para ajudar famílias de baixa renda, mas existem diferenças marcantes entre os dois. Abaixo, explicamos quais são essas diferenças.

O Programa de Assistência Nutricional Suplementar (SNAP) era anteriormente conhecido como Vale-refeiçãoe tem como objetivo ajudar as famílias com baixos ou sem rendimentos a adquirir alimentos para complementar as suas necessidades nutricionais diárias.

O programa permite beneficiários comprar carnes, aves, frutas, verduras, laticínios, pães, cereais, salgadinhos, bebidas não alcoólicas e até plantas e sementes que produzem alimentos para a família em revendedores autorizados.

FOTO benefícios são depositados no Transferência Eletrônica de Benefícios (EBT), mas os beneficiários não podem ter dinheiro.

O que é o TANF?

Assistência Temporária para Famílias Carentesou TANF, é um programa que oferece assistência financeira a famílias de baixa renda com filhos dependentes. O objectivo do programa é ajudar as famílias a cobrir algumas necessidades básicas em tempos de dificuldades económicas.

TANF a assistência pode ser usada para comprar alimentos, mas geralmente se destina a ajudar as famílias a pagar aluguel ou hipoteca, comprar utensílios domésticos e pagar serviços de lavanderia, internet e telefone. Podem também adquirir produtos de higiene pessoal e medicamentos não abrangidos pelo Medicaid.

TANF a ajuda também é fornecida através do EBT cartão, e ao contrário FOTOos beneficiários podem usar o dinheiro em espécie.

Outras diferenças entre os dois programas

Outra diferença entre TANF e FOTO é que o primeiro se destina apenas a desempregados ou subempregados com crianças menores de 18 anos, gestantes ou menores de 18 anos, além de o atendimento ser temporário e geralmente único na vida.

FOTO destina-se a todos os agregados familiares que reúnam os requisitos de rendimento, mesmo que não tenham filhos dependentes, e o seu apoio é por tempo indeterminado.

Qualquer família que atenda aos requisitos de elegibilidade pode receber TANF e FOTO ao mesmo tempo. Alguns estados oferecem até formulários de registro com os quais você pode solicitar ambos os benefícios.