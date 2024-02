O vídeo deepfake de IA vazado de Bobbi Althoff provavelmente foi feito dessa maneira

Bobbi AlthoffO vídeo deepfake de IA que vazou quase quebrou a Internet recentemente… e mesmo que ela o tenha chamado de falso como o inferno, o TMZ sabe como a tecnologia enganou milhares de pessoas.

Paulo Dawes, CEO da More.AI, deu ao TMZ informações detalhadas … dizendo que ele vasculha todas as imagens 2D disponíveis para encontrar padrões para criar conteúdo original. No caso de Bobbi, já existe uma tonelada de conteúdo online para a IA usar como base para a criação do vídeo deepfake.



21/02/23

O mesmo se aplica a outras celebridades, políticos e quaisquer entidades de marca… todos alvos principais da manipulação da IA.

Os programas de IA têm mais dificuldade em falsificar imagens 3D… mas, julgando a rapidez com que as coisas estão evoluindo com a tecnologia, é apenas uma questão de tempo até que ela domine isso também.

Além do mais… muitos desses programas de IA são de código aberto, portanto, mesmo que uma empresa feche, o código-fonte aberto ainda estará disponível para uso público. Caramba.

Claro, ele nos lembra que as redes sociais têm uma grande responsabilidade no controle do conteúdo distribuído. Infelizmente, as plataformas online são inundadas com todo tipo de conteúdo ofensivo sem muita supervisão.

Por enquanto, ele diz que o melhor que podemos fazer é ganhar tempo suficiente para que as ferramentas regulatórias possam impedir que as pessoas sejam sujeitas a imagens sexualmente explícitas das suas semelhanças.



