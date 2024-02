Obras de esgotamento sanitário do Centro Histórico de Penedo avançam

A poluição gerada pelo esgoto dos imóveis localizados no Centro Histórico de Penedo está próxima de ser coisa do passado. As obras para o tratamento dos dejetos lançados no Rio São Francisco avançam, com intervenções em curso na Rua Campos Teixeira.

O trabalho que envolve a Prefeitura de Penedo e o Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco (CBHSF) foi visitado na tarde desta quinta-feira, 08, pelo Prefeito Ronaldo Lopes e o Secretário Municipal de Turismo e Economia Criativa (SETUREC), Jair Galvão.

“A empresa já está trabalhando e logo todo o Camartelo estará saneado, bem como o nosso Centro Histórico. Com isso, vamos deixar de jogar dejetos no Rio São Francisco”, destacou Ronaldo Lopes sobre a iniciativa que torna Penedo pioneira em saneamento do rio que abastece cerca de 40% dos municípios alagoanos.

Ele também acrescenta que para Penedo liderar o processo indispensável para revitalizar o ‘Velho Chico’, um investimento anterior viabiliza o tratamento do esgoto que ainda é lançado in natura.

“Quando coordenei as obras do PAC Cidades Históricas, fizemos o esgotamento sanitário de todo o centro comercial da parte baixa de Penedo, mas precisávamos interligar essa rede à estação elevatória que fica aqui perto da ladeira do Oiteiro”, explica Ronaldo Lopes, agradecendo a parceria do CBHSF, órgão que teve o ambientalista alagoano Anivaldo Miranda em sua gestão e atualmente é administrado por Maciel Oliveira.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Isabela Lucena