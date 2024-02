Ohtani atrai milhares de pessoas para o Dodger Stadium: ‘É World Series ou nada’

Shohei Ohtanimania desceu Estádio Dodger no sábado, com os fãs tendo a primeira visão pessoal da superestrela vestindo azul.

Shohei Ohtani recompensa a esposa do companheiro de equipe dos Dodgers com uma surpresa de Natal

Ohtani, é claro, passou as últimas seis temporadas jogando pelos Angels vestidos de vermelho em Anaheimque para os fãs dos Dodgers pode muito bem estar tão longe quanto seu Japão natal.

Agora, Ohtani é deles.

E os fãs dos Dodgers o abraçaram com gritos. Homens, mulheres e crianças vestiram sua nova camisa no DodgerFestonde os fãs foram cobrados – US$ 10 cada – pela primeira vez para entrar.

As barracas de concessão estavam abertas, a música tocava, a loja do time estava lotada de compradores e os torcedores lotavam o campo para chegar perto do palco onde o técnico David Roberts e cerca de 30 jogadores falaram sobre a temporada de 2024.

Shohei Ohtani é comparado a Babe Ruth e fala à mídia

“A única opção é vencer a World Series”, disse Ohtani por meio de seu tradutor.

Ohtani vai rebater, mas não arremessar nesta temporada, enquanto se recupera de uma segunda cirurgia de Tommy John.

“A reabilitação está indo muito bem”, disse ele. “Estou muito confiante de que estamos dentro do cronograma. Não estamos à frente e não estamos atrás.”

Assim que Ohtani começar o treinamento de primavera em Arizona este mês, ele progredirá para fazer cortes contra uma máquina de arremesso.

“A maneira como falamos sobre Babe Ruth”, disse o jogador da primeira base Freddie Freeman, “é assim que Shohei é”.

Além de Ohtani, que assinou um contrato de US$ 700 milhões por 10 anos em dezembro, os Dodgers contrataram o destro Yoshinobu Yamamoto com um contrato de US$ 325 milhões por 12 anos. Eles adicionaram agente livre Teoscar Hernández de Seattle com um contrato de um ano de US$ 23,5 milhões.

“É impressionante” Roberto disse sobre os gastos do time fora de temporada. “Coisas como essa não acontecem, então estou feliz que tenha acontecido com os Dodgers.”

O técnico do nono ano está refletindo sobre sua escalação inicial.

“Não acho que vamos acertar desde o início e dizer que os três primeiros no dia da estreia serão perfeitos durante toda a temporada”, disse Roberts. “Quero que Mookie (Betts), Freddie e Shohei façam parte da conversa.”

Betts e Freeman atraíram os aplausos mais altos fora daqueles para Ohtani.

“Muitas adições excelentes, muita empolgação por um motivo”, disse Freeman. “Temos propriedade, o front office vai lá e diz a todos que estamos tentando vencer e vencer há muitos anos. É disso que você quer fazer parte.”

A maioria dos companheiros de equipe dos Dodgers ainda não conheceu Ohtani

A maior parte da equipe acaba de encontrar Ohtani pela primeira vez, antes do treinamento de primavera. Apaziguador Blake Treinen ficou imediatamente impressionado.

“Ele está sempre feliz. Ele traz energia, é muito legal”, disse Treinen. “Na verdade, eu disse a ele boas-vindas ao time em japonês, mas ele disse que era realmente bom.”

Andrew Friedman o presidente de operações de beisebol do time disse a Betts e Freeman cerca de uma semana após o término da temporada passada com um baque surdo que o time iria atrás de Ohtani e Yamamoto.

“Poucas equipes realmente fazem esse tipo de coisa e, para mim, é bom saber que eles mantiveram sua palavra”. Apostas disse. “Eles me disseram, e tenho certeza que disseram a Ohtani e a todos os outros caras quando assinaram, que eles sempre dariam a você uma chance de vencer e eles deram. “