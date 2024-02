OJ Simpson recebe diagnóstico preocupante de câncer: ele está fazendo quimioterapia

Bnotícias publicitárias para o ex-astro da NFL OJ Simpson, que se acredita ter sido colocado em um hospício nas últimas semanas. Ele apareceu de bom humor em um vídeo em suas contas nas redes sociais dizendo que não estava em um hospício. Na verdade, a situação de OJ Simpson é muito pior do que apenas ele estar num hospício. Aos 76 anos, foi relatado que ‘Juice’ foi diagnosticado com câncer de próstata e está fazendo quimioterapia. O Local 10 News de Las Vegas foi quem publicou a reportagem inicial da notícia. A natureza da doença de Simpson ainda não foi divulgada, mas submeter-se à quimioterapia é sempre um assunto sério. No momento, OJ mora em Las Vegas, mas mudou-se recentemente do sul da Flórida.

OJ Simpson tem planos para o Super Bowl

No vídeo em que fala sobre os rumores do hospício, OJ Simpson afirma que terá muitos amigos para assistir ao Super Bowl no próximo domingo. Os julgamentos de OJ Simpson estiveram entre os eventos culturalmente mais importantes que ocorreram durante a década de 1990 e muitos aspectos legais deles continuaram até 2021. Para quem não se lembra, o Hall da Fama da NFL ficou conhecido como o ‘Tiral do Século ‘ depois de ser absolvido em 1995 pelo duplo assassinato da ex-mulher, Nicole Brown Simpson e de seu amigo Ronald Goldman. Apesar de muitas das evidências deixarem espaço para interpretação do que aconteceu, Simpson foi absolvido por um único motivo.

O ‘Dream Team’ legal que representou OJ Simpson foi liderado pelos falecidos Johnnie Cochran Jr. e F. Lee Bailey. Mas, apesar de ter sido absolvido, um caso separado, mais de uma década depois, fez com que ele fosse condenado por um júri em Las Vegas por um incidente separado não relacionado aos assassinatos. Ele cumpriu nove anos em uma prisão em Nevada por assalto à mão armada. Esse mesmo homem foi diagnosticado hoje com câncer de próstata e está fazendo quimioterapia. Ainda não se sabe quão avançado está o câncer.