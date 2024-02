Olhares na coletiva de imprensa do UFC 298: ‘Velho’ Volkanovski enfrenta o intenso Ilia Topuria

Alexander Volkanovski se divertiu na coletiva de imprensa do UFC 298, vestindo a fantasia de velho que usou para promover seu confronto com o jovem leão Ilia Topuria.

Topuria não foi só sorrisos desde o início, pois prometeu aposentar Volkanovski. A multidão vaiou impiedosamente o candidato espanhol antes mesmo de ele dizer-lhes para “calarem a boca” no estrado do Honda Center em Anaheim, Califórnia.

Essa foi uma parte do show exibido no pay-per-view de sábado, mas os competidores do card principal foram impedidos de escalar as coisas no palco, e os olhares fixos não incluíram quaisquer escaramuças extracurriculares.

Confira o vídeo acima com os olhares do card principal do UFC 298, que vai ao ar ao vivo no pay-per-view ESPN+.