Olivia Dunne comemora vitória recorde na LSU com dança TikTok que obtém pontuação perfeita dos fãs

Olivia Dunne e a Equipe de ginástica da LSU estavam em clima de comemoração depois de desempenho recorde contra o Arkansas Razorbacks, e Livvy deixou claro com um dança estimulante no TikTok para seus quase 8 milhões de seguidores ver.

Assista: Olivia Dunne celebra ‘Tigers dub’ com dança TikTok

Ela foi acompanhada por seu companheiro de equipe Annie Barbaque combinou com ela em LSU collants enquanto exibiam seus habilidades de dança no vestiárioatraindo quase um milhão de visualizações e 100.000 curtidas.

“recorde de gravação de tigre dub”, Dunne legendou ela vídeo viral do TikTok.

LSU Gym bate recordes contra o Arkansas

Com a vitória por 198.475-196.200, a equipe de ginástica LSU Tigers estabeleceu um recorde do programa e melhorou para 5-2 na temporada, com recorde de 2-1 na SEC.

O Modelo de maiô SI apareceu em seu primeiro encontro desde 13 de janeiro devido a ela batalhas contínuas contra lesões nesta temporada. Sua rotina de chão teve média de 9.875, combinando com sua alta temporada contra o estado de Ohio em 5 de janeiro.

O companheiro de equipe de Dunne, Haleigh Bryant, obteve uma pontuação perfeita. Estendendo para 12 seu recorde de 10 mais perfeitos na história do programa. Os Tigres viajarão para Atenas para enfrentar a Geórgia em seu próximo encontro.