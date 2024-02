Onde Taylor Swift se sentará durante o Super Bowl para assistir ao namorado Travis Kelce?

Svocê pode pensar que Taylor Swift pode conseguir qualquer ingresso que quiser de qualquer evento esportivo com facilidade, especialmente para assistir seu namorado Travis Kelce jogar o Super Bowl em Las Vegas. Desde que ela começou a frequentar o Chefes de Kansas City‘, Taylor não tem realmente se esforçado para encontrar ótimos lugares em nenhum estádio porque este não é o Super Bowl. Mas tudo isso pode mudar durante esse fim de semana, como foi mostrado durante o documentário ‘Kelce’ da Amazon de 2023, onde Jason e Kylie Kelce estrela. Esquecemos que no ano passado os dois irmãos Kelce chegaram ao Super Bowl com seus respectivos times. Quando Kylie estava tentando conseguir ingressos para as duas filhas, eles custaram mais de US$ 4.000 cada.

Kylie Kelce é esposa de Jason Kelce, ele foi uma das principais estrelas daquele Super Bowl e eles não conseguiram ingressos mais baratos. Não que $ 4.000 machuquem Taylor Swift carteira de qualquer forma, mas pode haver outras opções. Dado que Taylor Swift é bilionária, ela não se importaria de pagar entre US$ 300 mil e US$ 2,5 milhões por uma suíte no Allegiant Stadium, em Las Vegas. Ou isso ou Taylor Swift provavelmente terá que dividir uma suíte com Brittany Mahomes, Patrick Mahomes‘ esposa. Segundo a People, ainda não há informações se ela montará uma suíte privativa para ela e sua comitiva durante o Super Bowl LVIII.

O pessoal do Page Six também informou que a opção mais provável para Taylor Swift será comparecer ao jogo ao lado de Brittany Mahomes. Conseguir um lugar normal para o maior evento esportivo do ano é extremamente difícil, mas não tão caro para um bilionário como Taylor Swift. Embora uma caixa privada possa ser a melhor opção para ela. Tenha em mente que Swift chegará do Japão logo após seu show em Tóquio. Mas não há nenhuma chance de ela sentir falta do namorado jogando no Super Bowl, especialmente durante o primeiro ano de relacionamento.