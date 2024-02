Onde vão acontecer as provas do concurso INMETRO?

Provas do concurso INMETRO estão marcadas para 14 de abril

As provas do concurso INMETRO vão acontecer daqui há 2 meses. Porém, você sabe como serão as avaliações? Veja a seguir as fases.

Não deixe de conferir.

Etapas do Concurso público e Critérios de Avaliação

Os candidatos enfrentarão três etapas no concurso INMETRO: Provas Objetivas, Prova Discursiva e Prova de Títulos. As Provas Objetivas ocorrerão em 14 de abril, nas cidades mencionadas anteriormente, com questões de múltipla escolha. A Prova Discursiva consistirá na redação de texto dissertativo, e a Prova de Títulos analisará os títulos apresentados pelos candidatos.

Diante disso, este concurso do INMETRO representa uma excelente oportunidade para ingressar em uma carreira sólida e bem remunerada. Ainda há tempo para se inscrever e concorrer a essas vagas tão desejadas.

Resumo das fases do concurso INMETRO

Veja sobre as fases deste concurso público e se prepare:

Provas Objetivas do concurso INMETRO: Data e Locais: As provas objetivas estão agendadas para o dia 14 de abril, um domingo. Elas serão aplicadas em diversas cidades, incluindo Goiânia (GO), Porto Alegre (RS), Brasília (DF), Fortaleza (CE), Salvador (BA) e Rio de Janeiro (RJ). Estrutura e Conteúdo: As avaliações consistirão em 70 questões de múltipla escolha, com cinco alternativas de resposta, sendo apenas uma considerada correta. Para Analistas, a prova será realizada no período da manhã (8h às 13h), enquanto para Pesquisadores, será no turno da tarde (14h às 19h), ambos no horário oficial de Brasília. Critérios de Aprovação: Para ser considerado aprovado, o candidato deve obter o mínimo de 60% do total de pontos da prova objetiva, além de uma pontuação mínima de 1 (uma) questão em cada conteúdo que compõe a prova.

Prova Discursiva: Características: A prova discursiva consistirá na redação de um texto dissertativo com, no mínimo, 20 linhas e, no máximo, 30 linhas. O candidato será avaliado com base em temas relacionados aos objetos de avaliação. Pontuação e Critérios: Essa etapa valerá o total de 100 pontos, sendo considerado aprovado quem obtiver o percentual mínimo de 50% de aproveitamento.

Prova de Títulos: Análise de Títulos: A última fase do concurso consistirá na análise dos títulos apresentados pelos candidatos. Serão considerados diplomas, certificados e comprovantes de cursos que estejam alinhados com os requisitos do cargo pretendido. Pontuação: Cada título terá uma pontuação específica, contribuindo para a classificação final do candidato.





Oportunidade do concurso INMETRO

Para aqueles que perderam a chance de se inscrever no concurso do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), uma excelente notícia: o IDECAN prorrogou o prazo das inscrições. De acordo com informações divulgadas no Diário Oficial União, agora é possível se inscrever até o dia 05 de fevereiro, com a taxa a ser paga até o dia 06 do mesmo mês.

Vagas Atrativas do concurso INMETRO

Este certame oferece 100 vagas imediatas e mais 200 no cadastro de reserva para os cargos de Analista e Pesquisador. Além disso, os salários iniciais são atrativos, alcançando até R$ 8,7 mil, sem contar os benefícios oferecidos pela carreira pública.

Datas e Locais das Provas do concurso público

As provas objetivas estão programadas para o dia 14 de abril (domingo) e serão aplicadas em diversas cidades, como Goiânia (GO), Porto Alegre (RS), Brasília (DF), Fortaleza (CE), Salvador (BA) e Rio de Janeiro (RJ).

Distribuição de Vagas e Reajuste Salarial

Quanto à distribuição das vagas, o concurso contempla 40 vagas para Analista Executivo em Metrologia e Qualidade, além de 60 vagas para Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade, ambos com salários iniciais de R$ 8.700,31. Recentemente, com a sanção do reajuste salarial de 9% para os servidores do executivo federal, os salários do INMETRO foram ajustados, elevando os vencimentos dos Analistas e Pesquisadores para R$ 8.700,28. Veja mais sobre o concurso público.

Atribuições dos Cargos e Quantidade de Vagas em Aberto

As atribuições dos cargos incluem atividades voltadas para planejamento, treinamento, logística, coordenação e execução de projetos em metrologia e qualidade, além de outras relacionadas, como metrologia legal, científica e industrial, qualidade, regulamentação, acreditação, avaliação da conformidade e informação tecnológica.

Atualmente, o INMETRO possui 1.267 cargos vagos, distribuídos entre Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade (396 vagas), Analista Executivo em Metrologia e Qualidade (179 vagas), Técnico em Metrologia e Qualidade (214 vagas), Assistente Executivo em Metrologia e Qualidade (442 vagas) e Especialista em Metrologia e Qualidade Sênior (36 vagas).