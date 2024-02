Oprah deixa os Vigilantes do Peso após a admissão de medicamentos para perda de peso, ações despencam

Oprah está se separando do WeightWatchers depois de quase uma década … uma decisão que vem na esteira das críticas sobre ela revelar com orgulho que usa um medicamento para perder peso.

A empresa de perda de peso deixou claro em sua declaração oficial na quarta-feira que não há rixa com Oprah… e sua saída do Conselho de Administração não se deve a quaisquer desentendimentos com a empresa ou qualquer coisa relacionada às operações, políticas ou práticas.

CEO da WW Sima Sistani diz: “Embora eu e o restante de nossos diretores certamente sentiremos falta dela em nossas reuniões do conselho após o final de seu mandato atual, ela continua sendo uma forte voz estratégica e colaboradora do WeightWatchers”.

Dito isto… A saída de Oprah ocorre alguns meses depois de confessar o uso de drogas para perder peso em dezembro – a admissão levantou sobrancelhas, especialmente porque ela havia se manifestado contra medicamentos como Ozempic e Mounjaro meses antes.

Como informamos… Oprah revelou que ela caiu 40 quilos em 2023, e parte de sua estratégia envolvia medicamentos prescritos por médicos – mas ela nunca revelou o nome do medicamento.

Algumas pessoas, principalmente gurus do fitness Jillian Michaels, criticou O por não ser transparente quanto ao fato de os WeightWatchers terem investido em um medicamento popular para perder peso. A especulação era que Oprah lucraria muito com a defesa do uso de tais medicamentos.

Na verdade, Oprah está abordando diretamente essas críticas ao deixar a empresa – a WW diz que está doando sua participação de 1,4% na WW ao Museu Nacional de História e Cultura Afro-Americana para “eliminar qualquer conflito de interesses percebido em torno de ela tomar medicamentos para perder peso”.



A propósito… o anúncio que ela fez da WW está prejudicando as ações da empresa – elas despencaram mais de 20% imediatamente após a notícia ser divulgada na manhã de quinta-feira.

O resultado final de Wall Street … perder Oprah nunca é uma coisa boa para nenhuma organização – mas o resultado final de Oprah é que ela está no melhor lugar em que já esteve em termos de saúde, tanto física quanto mentalmente, enquanto perde peso.