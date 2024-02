Oprah Winfrey surpreende no Grammy com saia curta em homenagem a Tina Turner

Oprah Winfrey homenageou o falecido Tina Turner no Grammy Awards de 2024 ao usar uma saia curta que a cantora era sinônimo de usar.

torneiro morreu em maio de 2023 após perder uma longa batalha contra uma doença não revelada. A Rainha do Rock and Roll tinha 83 anos e já havia sobrevivido a problemas relacionados à cabeça, rins e vários tipos de câncer. A certa altura, ela se inscreveu para a eutanásia.

A notícia causou pesar em todo o mundo pela perda de uma das vozes icônicas da música e Oprah claramente sentiu essa dor também, pois ela usava uma saia preta que ficaria bem acima torneiroroupa de rua. Ela usou um Valentino vintage em sua primeira aparição no Grammy em 4 de fevereiro.

“Meu primeiro #Grammy e foi para homenagear meu amigo Tina Turnerque era simplesmente o melhor”, Winfrey escreveu em uma postagem no Instagram. “Tirei esta @maisonvalentino vintage do meu armário para homenagear suas muitas saias curtas famosas! @recordingacademy.”

Segunda homenagem de Oprah a Turner

Ela acompanhou a saia com uma camisa preta de lantejoulas combinando que combinou com meia-calça preta e salto alto preto dando um look bem dark.

Ela prestou homenagem torneiro girando, algo pelo qual a cantora era bastante conhecida durante as apresentações.

Ela prestou mais homenagem à amiga no palco ao apresentar seu primeiro Grammy na 66ª premiação anual e garantiu que nunca será esquecida.

“Desde o momento em que conheci Tina“, Oprah adicionado no palco. “Primeiro como fã, depois abençoada por se tornar sua amiga, ela era um tipo especial de modelo.

“E à medida que essas grandes rodas do tempo continuam girando, Tinaa voz de continua a falar com todos nós.”