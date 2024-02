Organizações asiático-americanas pedem a Shane Gillis que se desculpe no ‘SNL’ e faça doações

Em Shane Gill tem algumas explicações a dar quando apresenta o “Saturday Night Live”… de acordo com representantes de grupos de defesa asiáticos que dizem que não é tarde demais para reparar seus comentários racistas.

O comediante é programado para hospedar em 24 de fevereiro… isso depois Lorne Michaels demitiu-o do programa em 2019 por fazer piadas desagradáveis dirigido aos asiáticos.

Shane fez os comentários durante um podcast de 2018, referindo-se ao macarrão como “nooders” e usando um termo depreciativo para os asiáticos em uma discussão carregada de palavrões sobre Chinatown. Muitas pessoas continuam indignadas com as piadas de Gillis… mas agora é oferecido ao comediante um caminho a seguir se quiser consertar um erro.

Jo-Ann Yoo , o diretor executivo da Federação Asiático-Americana, disse ao TMZ … Shane ser morto como anfitrião é um mau momento, considerando que a comunidade asiática foi devastada por uma onda de ódio que começou durante a pandemia de COVID-19. Ela diz que as pessoas na comunidade não precisam ser lembradas do tipo de retórica que causou essa tendência.

No entanto… se Shane quer mesmo fazer as pazes, Yoo o convida a pagar um cheque para a campanha Esperança Contra o Ódio da organização e participar de seus passeios gastronômicos para uma verdadeira experiência culinária asiática.

Yoo diz que está planejando sintonizar… não para Shane, mas sim para o que ela orgulhosamente chama de Hora da Variedade Bowen Yang. Claro, Bowen Yang é a primeira contratação asiático-americana no ‘SNL’.

Na The Asian American Foundation, CEO Norman Chen diz que espera que Shane tenha aprendido com suas experiências e espera que ele emita um pedido de desculpas “genuíno” no ‘SNL’.